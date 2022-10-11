شرطة عجمان تتصدر 5 محاور ضمن استطلاع جودة الحياة في بيئة العمل

المصدر: عجمان - البيان

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أشاد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان بجهود إدارة الموارد البشرية وتميزها في تحقيقها أعلى نسبة رضا لـ 5 محاور رئيسية ضمن استطلاع جودة الحياة في بيئة العمل على مستوى قطاعات وزارة الداخلية، كما أثنى على جهود إدارة الشؤون المالية في التحول الذكي في إنجاز المعاملات وحصولها على مواصفة استدامة الشراء.

جاء ذلك خلال تفقده إدارتي الموارد البشرية والشؤون المالية يرافقه العميد مبارك خلفان الرزي مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعميد محمد شيبان سويدان مدير إدارة الموارد البشرية، وعدد من الضباط وصف الضباط والموظفين، وذلك تطبيقاً للبرنامج الزمني لنظام تفتيش القائد العام السنوي وفق المعايير المعتمدة للاطلاع على سير إجراءات العمل، والوقوف على الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث.

وبدأ قائد عام شرطة عجمان زيارته بتفقد إدارة الموارد البشرية، واطلع على العمليات الإدارية التي يتم من خلالها دعم الإدارات بالكفاءات الوطنية مدققاً على ارتباطها بالسياسات المتعلقة بمجال الموارد البشرية.

كما اطلع على النظام الإلكتروني للموارد البشرية والخطط والبرامج التطويرية المستحدثة لرفع مستوى كفاءة الكوادر البشرية في شرطة عجمان، وناقش التحديات التي تواجه سير الأداء الوظيفي لتحديد خطط التحسين والتطوير وفق معايير الجودة القائمة على مقترحات واحتياجات الكادر الوظيفي، وأثنى على جهود الموظفين والتي أثمرت بتحقيقها أعلى نسبة رضا لـ 5 محاور رئيسية ضمن استطلاع جودة الحياة في بيئة العمل على مستوى قطاعات وزارة الداخلية.

وتوجه النعيمي إلى إدارة الشؤون المالية، وكان في استقباله العقيد خلفان ناصر السويدي مدير إدارة المالية وعدد من الضباط بالإدارة، تفقد خلالها آليات التخطيط المالي واستثمار الموارد، والخدمات التي تهدف إلى تطوير مستوى العمل المالي والإداري، والهادفة إلى رفع مستوى الاستخدام الأمثل للموارد والحفاظ على الممتلكـات، وأثنى على الجهود المتميزة في التحول الذكي في إجراءات العمل، والتي سهلت من سرعة إنجاز المهام، ما أسهم في تعزيز جودة العمل.

وفي ختام الزيارة أشاد بالجهود المبذولة لرفع مؤشرات الأداء ودعم حملات الترشيد وتقليل التكلفة، بما يتلاءم مع منهجية القيادة الرامية إلى تخفيض التكاليف في المجالات المختلفة.

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