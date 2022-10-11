عبدالعزيز النعيمي يزور منصة حكومة عجمان

المصدر: عجمان - البيان

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زار الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والأملاك في عجمان يرافقه عدد من مديري العموم وكبار المسؤولين منصة حكومة عجمان في معرض «جيتكس جلوبال 2022»، حيث اطلع على الخدمات التي تقدمها دائرة عجمان الرقمية والجهات الأخرى المشاركة في المنصة، واستمعوا إلى شرح وافٍ حول أهمية التطبيقات الرقمية التي يتم استخدامها من قبل المتعاملين والشركاء الاستراتيجيين وأشادوا بالمشاريع والمبادرات الجديدة لحكومة عجمان.

وقالت عهود شهيل، مدير عام دائرة عجمان الرقمية، إن منصة عجمان تجمع 12 جهة مشاركة في منصّة حكومة عجمان ستستعرض على مدار أيام هذا المعرض التقني الأهم على النطاق العالمي، 40 خدمة رائدة وقائمة على الحلول الذكية والابتكارات الرقمية؛ لإحداث تحوّلات إيجابية في تجربة أفراد المجتمع بما يعزز جودة حياتهم وإسعادهم.

كما سيتم إطلاق 29 مشروعاً جديداً، فضلاً عن توقيع 15 اتفاقية تعاون مشترك وشراكات استراتيجية مع القطاع الحكومي والخاص لتبنّي الحلول التقنية الحديثة في تطوير وتحسين تجربة المتعامل للخدمات الرقمية في الإمارة.

وأشارت شهيل إلى أن دائرة عجمان الرقمية تشارك هذا العام بعدة مشاريع متميزة؛ منها: «منصة التكامل الرقمي» الهادفة إلى تسهيل عملية الربط التقني بين الأنظمة للدوائر الاتحادية والمحلية والخاصة، إضافة إلى «سحابة عجمان وَن» التي توفر بنية تحتية مشتركة تتيح الوصول إلى الشبكة في أي وقت ومن أي مكان، وزيادة مستوى أمن المعلومات، ومرونة سير الخدمات، واستمرارية الأعمال، وتمكين الابتكار، والكفاءة التشغيلية والأتمتة.

وأضافت أن هذه المشاريع تضم أيضاً تطبيق عجمان وَن، وهو التطبيق الموحَّد لإمارة عجمان الذي يضم أكثر من 100 خدمة رئيسية وفرعية، فضلاً عن مشروع «نظام أداء الخدمات الحكومية» الذي يمثّل نظاماً مركزياً لبيانات الخدمات المقدمة من جميع الجهات الحكومية المحلية في عجمان، وذلك في قاعدة مركزية تشكل عنصراً أساسياً لمتخذي القرار في الجهات الحكومية لتحديد المبادرات التطويرية للخدمات والتخطيط لإنشاء خدمات جديدة تسهم في الارتقاء بمستويات جودة الحياة في عجمان، وتحقيق سعادة المتعاملين. إضافةً إلى منصة بيانات عجمان، وأداة جدوى الأعمال الذكية في عجمان.

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