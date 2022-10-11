محاكم مركز دبي المالي تطلق خزنة رقمية عالمية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي عن إطلاق خزنة رقمية عالمية «تجوري» في معرض «جيتكس جلوبال 2022»، مع عرض توضيحي مباشر يبرز الوظائف التشغيلية لهذه المنصة الجديدة وميزات بروتوكول الأمان المطبق فيها.

وتتيح الخزنة إمكانية التحميل والتخزين الآمنين للمستندات بدءاً من عقود التأمين وسندات الملكية والوصايا والشهادات المالية وصولاً إلى الصور وملفات الوسائط المتعددة ويمكن لأي فرد في العالم استخدامه والاستفادة منه.

وستخضع جميع ملفات إدارة الحياة المحملة لتدابير أمنية تتوافق مع أعلى معايير الأنظمة الأمنية، باستخدام عوامل متعددة في التوثيق وتشفير البيانات والمعلومات البيومترية الخاصة بكل شخص والدفاتر الحسابية لحفظ الخزنة من خلال نظام تشفير متقدم. وتضمن خزنة «تجوري»، من خلال تقنية السجلات الموزعة (DLT)، إمكانية نقل محفظتك بكاملها إلى الأطراف المعنيين الذين تذكرهم، أو إلى من تحب، في الوقت المقرر.

وتوفر «تجوري» منصة فريدة تعمل في نفس الوقت كخزنة سحابية وخزنة عبر الإنترنت للبيانات، مدعومة مركز بيانات ميداني فائق التطور في مركز دبي المالي العالمي ومركز بيانات احتياطي ثانوي في دولة الإمارات. وستقتصر صلاحيات الوصول إلى البيانات على صاحب «الخزنة» وقائمة المستفيدين المعنيين، مما يضمن تطبيق مبادئ الخصوصية القائمة على بروتوكول إثبات المعرفة الصفرية.

وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: في مجتمعاتنا الجديدة القائمة على التقنيات الرقمية، يحتفظ كل منا كميات كبيرة من الوثائق المهمة، سواء لأغراض مهنية أو شخصية. ومن أجل ذلك، صممت منصة «تجوري» للمساعدة في تخزين وتأمين هذه الوثائق وتمكين الأفراد حالياً من نقل هذه البيانات إلى مكان آمن واحد. وتفخر محاكم مركز دبي المالي العالمي، هي وشركاؤها من القطاعين العام والخاص، بتمكنهم من تقديم هذه الخدمة المميزة للجمهور، والمساهمة في توفير بيئة رقمية أكثر أماناً للجميع.

جدير بالذكر أن هذه «الخزنة العالمية» قد تم إطلاقها بدعم من مؤسسة «إتش بي إيه آر»، المتخصصة في نظم تقنيات السجلات الموزعة (DLT)، كما قدمت شركة «هيديرا» تكنولوجيا المساعدة لمحاكم المركز في إنشاء بنية هيكلية مخصصة لتقنية السجلات الموزعة وضمان الوصول إلى تطبيق ثقة غير مركزي. كما قدمت شركة «ديكا 4 أدفايزوري» الدعم لمحاكم المركز في رسم خريطة الطريق لتطوير تجربة الخدمة على منصة «تجوري».

وفي السياق نفسه، قال شاين هيغدون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «إتش بي إيه آر»: توفر تقنية «هيديرا» حلاً مجدياً مادياً وعملياً لتعزيز الأمن وإمكانية المساءلة اللذين يوفرهما السجل العام على التحدي القديم المتمثل في حفظ المستندات والتحقق منها ومشاركتها. ومن خلال توفيرها لهذه الخزنة الرقمية الجديدة، القائمة على تقنية «هيديرا»، تؤكد محاكم مركز دبي المالي العالمي موقفها الريادي على مستوى قطاع المحاكم في تقديم خدمات رقمية متقدمة بتكاليف مجدية، مما يوفر على العملاء الوقت والمال من دون قلق».

أما محمد محفوظ، الرئيس التنفيذي لـ «ديكا 4 أدفايزوري»، فقال: نحن محظوظون بالحصول على هذه الفرصة للعمل على مشروع يتيح بناء جسر بين القطاعين العام والخاص في مجال الابتكار. حيث تضمن رؤيتنا الفريدة في تطوير تجربة الخدمة أن تقدم «تجوري» للجمهور قيمة تكنولوجية جديدة.

وتوفر محاكم مركز دبي المالي العالمي، التي تأسست في عام 2004، نظاماً قضائياً دولياً يعمل بالنظام الأنجلوسكسوني باللغة الإنجليزية في دبي وتشكل ركناً أساسياً من أركان النظام القانوني لدولة الإمارات. وجاء تأسيسها لهدف محدد يتمثل في تعزيز ثقة الجهات الدولية في الإمارات في الإطار القانوني لدبي وتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية مع الإمارة والإمارات ككل.

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