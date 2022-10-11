محاكم دبي تبرم أكثر من 4 آلاف عقد زواج رقمي خلال العام الجاري

المصدر: وام

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كشفت محاكم دبي خلال مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2022 أن عدد عقود الزواج الرقمي التي أبرمت للمسلمين في الفترة المنصرمة من العام الجاري بلغ 4 آلاف و 68 عقداً، فيما وصل عدد عقود الزواج الرقمي لغير المسلمين 42 عقداً.

وأوضح سعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، أن الزواج الرقمي يُعَد من أبرز الابتكارات الرقمية التي أطلقتها محاكم دبي ضمن إطار مسار التحول الذكي، عن طريق الانتقال من الإجراءات التقليدية إلى الإجراءات الالكترونية الذكية التي تمكن المتعاملين من إتمام إجراءات الزواج عن بعد دون الحاجة إلى زيارة مقر المحاكم، وذلك تنفيذاً لـ "استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية".

وأشار المنصوري إلى أن الدائرة نجحت في إسناد أعلى مستويات الابتكار واستشراف المستقبل بإصدار عقد الزواج بطريقة ذكية دون معاملات ورقية، عبر تطبيق ذكي يمكن تحميله من قبل المتعامل المقبل على الزواج لإدخال بيانات الزوج والزوجة، ويمكن الاستفادة من النظام المبتكر دون تحميل التطبيق الذكي، وذلك من خلال الوصول مباشرة إلى قائمة بأسماء 84 مأذونا من امارة دبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم الاتصال بالمأذون الذي سيسارع إلى الذهاب مباشرة إلى المتعامل دون أوراق، ليقوم بتعبئة بيانات الزوج والزوجة الكترونياً، مع إتمام الدفع الالكتروني ومن ثم يصل العقد الالكتروني إلى الزوج والزوجة مباشرة عن طريق البريد الالكتروني. وأكد أن أهمية " الزواج الرقمي" تكمن في كونه يدعم مسيرة الإمارة في التحول الرقمي وترسيخ مكانة دبي كمدينة رائدة عالمياً في مجال الحكومات الرقمية.

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