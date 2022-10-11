«المعاشات» تستعرض منصة رقمية جديدة لدعم الخدمات الحكومية

المصدر: دبي - البيان

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استعرضت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية مشروع المنصة الرقمية الجديدة التي تؤسس لمرحلة جديدة من التغيير في مفاهيم تقديم الخدمات الحكومية على مستوى الهيئة معتمدة على استخدام أحدث البرمجيات في مجال التقنية الحديثة. جاء ذلك ضمن مشاركتها في فعاليات معرض أسبوع جيتكس للتقنية 2022.

وقال محمد صقر الحمادي، مدير إدارة عمليات المعاشات في الهيئة: تأتي المنصة ضمن مشروع الهيئة للتحول الرقمي للهيئة كمشروع شامل يستهدف إحداث تغييرات جذرية على إدارة العمليات التشغيلية في الهيئة، حيث تمكن المنصة المتقاعدين والمستحقين وأصحاب العمل والمؤمن عليهم من الحصول على الخدمات بطريقة ذاتية من خلال إنشاء حسابات على المنصة تتيح لهم إنجاز خدماتهم بشكل ذاتي.

وأضاف الحمادي: سيتمكن المتقاعدون والمستحقون من خلال البوابة من إنجاز كل خدماتهم بشكل ذاتي، كما سيتمكنون من الاطلاع على كشوف الرواتب التقاعدية الشهرية، وطباعة التقارير والشهادات وغيرها من الخدمات.

وسيتمكن أصحاب العمل والمؤمن عليهم من إدارة كل العمليات الخاصة بسداد الاشتراكات والتسجيل وإدارة العمليات المالية، وكشوفات الاشتراكات ومعاينة وطباعة التقارير المالية التي تشمل الاشتراكات المستحقة، والاستقطاعات المتعلقة بخدمات تم طلبها، كما تتيح إمكانية معاينة تفاصيل جميع المعاملات التي تشمل الفواتير، وطرق الدفع، وحالة المعاملة، والتي سيتم موافاة المستخدم بأي إشعارات عنها تبعاً إلى تغيير يتعلق بحالة المعاملة.

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