حمد الشرقي يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس أمناء برنامج الفجيرة للتميز الحكومي

المصدر: البيان

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أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس أمناء برنامج الفجيرة للتميز الحكومي.

ونصّ المرسوم رقم (10) لسنة 2022، بتشكيل مجلس أمناء برنامج الفجيرة للتميز الحكومي برئاسة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وعضوية كل من: الدكتور سعيد مطر سعيد الصريدي، وخليفة راشد عبد الله الصريدي، وخليفة عبيد سعيد الكعبي، والسيدة حصة حميد عبد الله الشرع، والسيدة حليمة عبد الله محمد المطروشي، والدكتورة عائشة سالم محمد الصريدي.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، المرسوم رقم (11) لسنة 2022، والذي نصّ على تعيين مدير الديوان الأميري سعادة محمد سعيد الضنحاني أميناً عاماً لبرنامج الفجيرة للتميز الحكومي.

وأصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، المرسوم رقم (12) لسنة 2022، بتعيين الدكتور سليمان محمد عبد الله الخطيبي الكعبي مديراً لبرنامج الفجيرة للتميز الحكومي.

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