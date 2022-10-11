المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت «ملفي»، أول منصة مبتكرة لتبادل المعلومات الصحية على مستوى المنطقة وإحدى المبادرات الاستراتيجية لدائرة الصحة – أبوظبي، «بوابة ملفي الصحية»، التي توفر لأفراد المجتمع في أبوظبي وصولاً رقمياً آمناً وسلساً إلى سجلاتهم الطبية المركزية من خلال بوابة إلكترونية وتطبيق للهواتف الذكية. جاء ذلك خلال مشاركة الدائرة في معرض جيتكس جلوبال 2022.

ويمكن للمرضى من خلال البوابة الاطلاع على معلوماتهم الطبية حول الزيارات التي قاموا بها للمنشآت الصحية في الإمارة والاطلاع على النتائج المخبرية وتقارير الأشعة والأدوية والحساسيات والحالات والتطعيمات ومذكرات الخروج من المستشفى الخاصة بهم.

وشهد إطلاق «بوابة ملفي الصحية» والذي تم في جناح حكومة أبوظبي ضمن فعاليات المعرض كل من عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، ومغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع أبوظبي، ومحمد علي محمد الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، والدكتور حامد الهاشمي، مستشار رئيس الدائرة في دائرة الصحة - أبوظبي، وروبرت دينسون، الرئيس التنفيذي بالإنابة في «ملفي».

يأتي تطوير «بوابة ملفي الصحية» تتويجاً للإنجازات المتميزة التي حققتها «ملفي» منذ إطلاقها، حيث تُعد أسرع منصة تبادل معلومات صحية في العالم، وذلك من خلال إتمام ربط 100% من المستشفيات و99% من جميع مراجعات المرضى في أبوظبي في غضون ثلاث سنوات فقط. ويعزز إطلاق البوابة نهج التركيز على المريض في الرعاية الصحية من خلال تعزيز اتخاذ القرارات المناسبة والمشتركة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية في الإمارة.

وقال الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي: نواصل جهودنا في ظل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة، لوضع المريض في صميم كل ما نقوم به لتعزيز تجربة الرعاية الصحية في أبوظبي، حيث يسعدنا اليوم أن نشهد إطلاق بوابة ملفي الصحية التي تمثل نقطة تحول بارزة نكرسها خصّيصاً لإشراك أفراد المجتمع بشكل فعّال في رحلتهم العلاجية. ترسخ مثل هذه الإنجازات مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للابتكار في الرعاية الصحية عالمياً، كما ترفد الجهود التي تبذلها دائرة الصحة – أبوظبي في مجالات المعلومات الصحية والصحة الرقمية وتطوير منظومة رعاية صحية متميزة. ونتطلع إلى أن تكون هذه المنصة نموذجاً متميزاً لمختلف النظم الصحية في المنطقة والعالم.

من جانبه، قال روبرت دينسون، الرئيس التنفيذي بالإنابة في «ملفي»: إن فوائد منصات تبادل المعلومات الصحية لا حصر لها، وقد تم تصميم ملفي كمنصة تعزّز من قيمة منظومة الرعاية الصحية بأكملها عن طريق الارتقاء بطرق تقديم الرعاية الصحية. وتمثل هذه البوابة الصحية الخطوة المنطقية التالية لدعم طموح دائرة الصحة - أبوظبي في تمكين أفضل رعاية صحية عالية الجودة عبر التحول الرقمي، واتباع التوجهات العالمية وتلبية توقعات المرضى في الحصول على الرعاية الصحية بنفس الجودة التي يحصلون عليها في جوانب أخرى من حياتهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز