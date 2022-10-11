شرطة دبي تطلق النسخة الجديدة لتطبيقها الذكي بـ 7 لغات

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أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي النسخة الجديدة من تطبيقها الذكي خلال معرض جيتكس العالمي للتقنية 2022، ليضم باقة متميزة تشمل 70 خدمة طُورت باستخدام أحدث لغات تقنيات البرمجة الهاتفية والذكاء الاصطناعي، والمتوفرة بـ 7 لغات مُعتمدة هي: (العربية، الإنجليزية، الروسية، الألمانية، الصينية، الفرنسية، الإسبانية).

وأكد سعادة اللواء خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، أن النسخة الجديدة للتطبيق، تحتوي على مجموعة من الخصائص المميزة والفريدة من نوعها، والتي توفر للمتعامل تجربة استثنائية لما تتضمنه من برمجة طورتها شرطة دبي استناداً إلى أحدث المعايير العالمية في التصميم، من بينها تسجيل الدخول باستخدام بصمة الوجه (Face Recognition).

وبين اللواء الرزوقي، أن النسخة الجديدة من التطبيق تتضمن "لوحة بيانات" تحتوي تفاصيل البيانات الشخصية، والبطاقات الإلكترونية، وجميع المعاملات المُقدمة للمتعامل، بالإضافة إلى رسومات بيانية توضح نسبة استخدام الخدمات، والمخالفات المرورية المسجلة على الملف المروري.

الكشف عن الحوادث الخطيرة

ولفت اللواء الرزوقي إلى أن النسخة الجديدة من التطبيق تضم أيضاً خاصية "الكشف عن الحوادث الخطيرة"، إلى جانب قدرة التطبيق على إرسال طلب استغاثة (SOS) بشكل أوتوماتيكي ودون أي تدخل بشري في حال تعرض المركبة إلى حادث مروري بليغ، مبيناً أن التطبيق يتضمن أيضاً خاصية "إشعارات الحوادث الذكية"، بحيث يُرسل التطبيق تنبيهات صوتية عن وجود حادث في نفس الطريق عبر الربط مع غرفة العمليات، وبرمجة خوارزميات خاصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وخاصية تحديد المواقع، كما تتوفر خاصية "الطرق المفضلة"، والتي تتيح للمتعامل تحديد الطرق المفضلة لديه، ليقوم التطبيق بتنبيهه إن وُجدت حوادث على تلك الطرق أم لا.

خاصية التطوع

وأوضح اللواء الرزوقي أن النسخة الجديدة من التطبيق الجديد تتضمن أيضاً خاصية التطوع الذكي (Smart Volunteer)، والتي تُمكن المتطوعين من التسجيل واستقبال طلبات استغاثة من مُستخدمي تطبيق شرطة دبي في أي وقت، وبالتالي رفع ثقافة المساعدة بين أفراد المجتمع وخلق مجتمع أكثر أماناً.

المرأة والطفل

وأشار اللواء الرزوقي إلى أن النسخة الجديدة من التطبيق تحتوي على خاصية "حماية المرأة والطفل" والتي تسعى شرطة دبي من خلالها إلى تقديم الدعم لجميع الفئات المستضعفة، لذلك تم تطويرها لتمكين هذه الفئة من طلب الاستغاثة في الحالات الطارئة، وفي أي وقت وأي مكان.

المكفوفون

ويوفر التطبيق خاصية "للمكفوفين من أصحاب الهمم"، والتي تمكنهم من طلب استغاثة أو تقديم شكوى واقتراح، بالإضافة إلى توفير الكاميرا الذكية للمكفوفين، والتي تقوم بمعالجة الصور وإخبار المكفوف بما تم التقاطه.

ودعا اللواء خالد ناصر الرزوقي، الجمهور إلى الاستفادة من الخدمات المميزة التي تتضمنها النسخة الجديد من التطبيق، والتي توفر عليهم الوقت والجهد في إجراء المعاملات والحصول على الخدمات، مؤكداً أن تحديث النسخة الجديدة يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، على مواكبة التطورات الذي تشهدها إمارة دبي في تقديم خدمات فريدة من نوعها، بهدف إسعاد الجمهور وتحقيق الأمن والأمان لهم.

وبين أن النسخة الجديدة تأتي أيضاً في إطار الجهود المتواصلة لفريق الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، وبالتعاون مع الإدارات العامّة الرئيسيّة في شرطة دبي، بتحويل جميع الخدمات التي تقدمها للجمهور إلى خدمات بنسخة مطوّرة متوفّرة عبر الهواتف الذكية، في ضوء توجّهات حكومة دبي الذكيّة ومبادرات مدينة دبي الأذكى عالمياً.

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