الملتقى التاسع لـ«أبوظبي للسلم» 8 نوفمبر

المصدر: أبوظبي - وام

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تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، يعقد «منتدى أبوظبي للسلم» ملتقاه السنوي التاسع؛ برئاسة فضيلة الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، رئيس منتدى أبوظبي للسلم، في أبوظبي في الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر المقبل، تحت عنوان: «عولمة الحرب وعالمية السلام: المقتضيات والشراكات».

ويشارك في أعمال الملتقى الـ9 للمنتدى نخبة واسعة من صناع القرار والقادة الدينيين من جميع أنحاء العالم من وزراء وممثلي منظمات أممية وهيئات حكومية ومفكرين وشخصيات أكاديمية ومسؤولي مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات العاملة في حقل السلم والتسامح.

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