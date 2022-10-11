محمد الملا يبدأ تدريبات السير بالفضاء

المصدر: دبي - أحمد يحيى

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأ رائد الفضاء محمد الملا تدريباته الخاصة بمهمات السير بالفضاء في مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة «ناسا»، التي يجريها في مختبر الطفو المحايد (NBL)، حيث ذكر عبر تغريدة له على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن تدريباته في هذا المختبر تأتي بهدف التأقلم على بدلة رواد الفضاء (EMU) المصممة خصيصاً لهذه المهمات، ولتطوير إجراءات المهمات والتحقق من عمل الأجهزة المتخصصة التي يستخدمها الرواد.

وتعد تدريبات مختبر الطفو المحايد أحد أهم الأساليب لتحضير الرواد لمهمات السير في الفضاء، حيث يكون الجسم معلقاً خلالها في حالة بين الطفو والغرق، وتستهدف تطوير إجراءات المهمات للتحقق من عمل الأجهزة بشكل جيد، وتدريب الرواد لتحسين الإجراءات المعتمدة خلال مهمات السير في الفضاء، فيما تأتي تدريبات الملا في مركز جونسون، استكمالاً لمجموعة كبيرة من التدريبات المتقدمة والاحترافية، التي تؤهله لتشغيل محطة الفضاء الدولية، ليكون قادراً على إجراء كل مهمات رواد الفضاء المحترفين، والتي تشمل الصيانة وتركيب المعدات وإصلاحها على متن المحطة الدولية.

وسبقت هذه الخطوة مجموعة متنوعة من التدريبات المحترفة التي أجراها سابقاً، وشملت التدريب على طائرات T6 مع البحرية الأمريكية في فلوريدا، وتم تصميم هذه التدريبات للإعداد للطيران على طائرات T38 النفاثة لإجراء مناورات أثناء الصعود والهبوط، على ارتفاعات أكثر من 5 كيلومترات، والمناورة بالطائرة والتعرض لقوى «جي» (تسارع) عالية، فضلاً عن التعرض للمواقف الطارئة، والتخطيط لمسار الرحلة، والتواصل مع أبراج مراقبة الملاحة الجوية، وصولاً لتدريبات البقاء على الحياة في أصعب الظروف، والتي نفذها بصحبة مجموعة من رواد الفضاء من كل أنحاء العالم ضمن الدفعة 23 من رواد فضاء ناسا.

مهارات جديدة

وتضمنت التدريبات أيضاً التعرف إلى العديد من المعارف المتخصصة، واكتساب مهارات جديدة، تؤهله لتشغيل محطة الفضاء الدولية، والقيام بمهمات نوعية طويلة في الفضاء، ومن بين هذه التدريبات التعرف إلى علوم الديناميكا الهوائية والفيزياء ووظائف الأعضاء، وأساليب متابعة سفن الفضاء.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز