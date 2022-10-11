صحيفة من المستقبل.. سيناريوهات افتراضية تدور أحداثها في 2071

المصدر: دبي- البيان

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أصدرت مؤسسة دبي للمستقبل، صحيفة تتضمن سيناريوهات افتراضية تدور أحداثها في عام 2071، وذلك بالتزامن مع انعقاد الدورة الأولى لمنتدى دبي للمستقبل، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل، ويستضيف أكثر من 400 خبير من أهم خبراء المستقبل في العالم، يتبادلون رؤى استشراف المستقبل والمساهمة في صناعته، ويتوقعون التحديات وتخيل الفرص.

وتسلط الصحيفة الضوء على موضوعات حيوية مستقبلية، وتأثير التكنولوجيا المتقدمة في مختلف مفاصل حياة البشرية، وفي شتى المجالات، بما يعزز جودة الحياة، وتتطرق الصحيفة إلى التحديات المستقبلية، التي يمكن أن تواجه البيئة وتداعيات التغير المناخي.

ومن بين السيناريوهات الافتراضية التي تم عرضها: اختراقات لشبكات الجيل الثامن تهدد خطط توسعة مشروع إنترنت البشر، والتعاون مع شركات التكنولوجيا الكبرى للانتقال إلى منصة الجيل التاسع لبث الطمأنينة في المجتمعات، وأحدث أنسجة التنظيف الذاتي تثبت فعالياتها في علاج الحروق، إلى جانب اقتراح روبوت مخصص للعائلات، وتجارة البكتريا الهاضمة للبلاستيك تزدهر يوماً بعد يوم، والتمييز ضد الروبوتات في عمليات التوظيف، والطباعة المنزلية للأدوية.

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