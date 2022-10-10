شرطة دبي تنظم ورشة عمل لضباط العمليات على مستوى الدولة

المصدر: دبي - البيان

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افتتح العميد الركن الدكتور علي سالم الطنيجي مدير عام العمليات المركزية الاتحادية بوزارة الداخلية، ورشة عمل مُتخصصة لضباط العمليات على مستوى الدولة، وذلك بناءً على توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، رئيس اللجنة العليا للعمليات الشرطية، وبحضور اللواء عبد الله علي الغيثي مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة.

وعُقدت ورشة العمل في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور العميد مصبح الغفلي نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون الطوارئ، وعدد من الضباط العاملين في الإدارات العامة للعمليات، ومراكز القيادة والسيطرة، على مستوى القيادات العامة للشرطة ووزارة الداخلية.

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وأكد العميد الطنيجي، أن الورشة تأتي حرصاً على تنفيذ توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، بتطبيق أفضل الممارسات العالمية، والتدريب والتطوير المستمر للضباط العاملين في مراكز القيادة والسيطرة وغرف العمليات، بما ينعكس على تحقيق الهدف الاستراتيجي في تعزيز الأمن والأمان، من خلال التعامل بحرفية عالية مع المكالمات، وإدارة دوريات الاستجابة الميدانية عبر غرف العمليات.

معلومات

من جانبه، أكد العميد مصبح الغفلي، أن ورشة العمل تعتبر ورشة تخصصية لضباط العمليات على مستوى وزارة الداخلية، والقيادات الشرطية العاملة في غرفة العمليات، وتتضمن معلومات قيّمة في محاورها التي تتناول كيفية إدارة دوريات الاستجابة من قبل غرف العمليات، وكيفية الرد على المكالمات الطارئة، والتعامل معها بحرفية عالية ومهارة عالمية.

ولفت العميد مصبح الغفلي، إلى أن الورشة تناقش أيضاً إدارة الحوادث الطارئة من غرف العمليات، إلى جانب مناقشة التصنيف «المُحدث»، والمعتمدة للبلاغات على مستوى الدولة، مبيناً في الوقت ذاته، أن الورشة تعزز من تبادل الخبرات والمهارات بين كافة الضباط والقيادات الشرطية المشاركة، والاطلاع على التجارب القيمة والريادية في قطاع العمليات، والذي يعد واحداً من أهم القطاعات الشرطية في تعزيز الأمن والأمان.

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