محمد بن راشد يعتمد انضمام دولة الإمارات لمنتدى الدول المصدرة للغاز

المصدر: البيان

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اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم انضمام دولة الإمارات لمنتدى الدول المصدرة للغاز، والتهنئة بإعادة انتخاب الدولة عضواً في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).

وقال سموه، "موقع دولة الإمارات في المنظمات الدولية القيادية يترسخ بفضل جهود فرق عملنا التي لا ترى لوطنها موقعاً إلا في الصدارة".

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.

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