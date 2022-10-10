محمد بن راشد يعتمد الميزانية العامة للاتحاد 2023-2026 بإجمالي مصروفات 252.3 مليار درهم

المصدر: البيان

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اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الميزانية العامة للاتحاد 2023-2026 بإجمالي مصروفات 252.3 مليار درهم وإجمالي إيرادات 255.7 مليار درهم.

وقال سموه، "ترأست اليوم اجتماع مجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي، اعتمدنا فيه الميزانية العامة للاتحاد 2023-2026 بإجمالي مصروفات 252.3 مليار درهم وإجمالي إيرادات 255.7 مليار درهم. ميزانية الاتحاد مستدامة ومتزنة وهي محرك رئيسي لحكومة الاتحاد ولطموحاتها التنموية لشعب الاتحاد".

وأضاف سموه، "خلال الاجتماع استعرضنا 50 عاماً من العلاقات الإماراتية المصرية المتميزة والمستقرة والتي يرعاها اليوم أخي رئيس الدولة والرئيس المصري حفظهم الله. ووجهنا بتنظيم احتفاليات خاصة احتفاءً وترسيخاً لهذه العلاقات الأخوية العربية الاستثنائية الممتدة عبر 50 عاماً.. حفظ الله الإمارات ومصر".

#محمد_بن_راشد:خلال الاجتماع استعرضنا50عاماًمن العلاقات الإماراتية المصرية المتميزة والمستقرة والتي يرعاها اليوم أخي رئيس الدولة والرئيس المصري حفظهم الله.ووجهنابتنظيم احتفاليات خاصة احتفاء وترسيخا لهذه العلاقات الأخوية العربية الاستثنائية الممتدة عبر50 عاماًحفظ الله الإمارات ومصر pic.twitter.com/R2Czg5BtWv — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 10, 2022

وتابع سموه، "واستعرضنا اليوم مشروع الإمارات للسكك الحديدية .. أكبر مشروع للبنية التحتية في دولة الإمارات يربط 11 مدينة و7 مراكز لوجستية و4 موانيء عالمية في الدولة.. مشروع بتوجيهات محمد بن زايد حفظه الله ومتابعة وإشراف ذياب بن محمد .. مشروع سيغير خريطة البنية التحتية في الدولة بإذن الله".

وقال سموه، كما اعتمدنا اليوم انضمام دولة الإمارات لمنتدى الدول المصدرة للغاز، والتهنئة بإعادة انتخاب الدولة عضواً في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) .. موقع دولة الإمارات في المنظمات الدولية القيادية يترسخ بفضل جهود فرق عملنا التي لا ترى لوطنها موقعاً إلا في الصدارة".

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