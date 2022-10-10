«زايد للإسكان» يعتمد 538 قراراً سكنياً جديداً بقيمة 430 مليون درهم

المصدر: وام

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اعتمدت وزارة الطاقة والبنية التحتية - ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان - 538 قرارا سكنيا جديدا بقيمة 430 مليون درهم لشهر أكتوبر الحالي تشمل الدفعة الرابعة من المستفيدين من القروض ضمن السياسة الإسكانية الجديدة ليصل مجموع ما تم إصداره والإعلان عنه منذ بداية العام الجاري 2214 قرار مساعدة سكنية بقيمة إجمالية تصل إلى 1.76 مليار درهم.

وقال سعادة المهندس محمد المنصوري مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان إن البرنامج يسير في الطريق الصحيح نحو تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة للوصول إلى مستهدف 3000 مستفيد من القروض خلال العام الجاري بمعدل 500 قرار سكني شهرياً وإن العمل جار لوضع تصورات متكاملة تساهم في تحقيق مستهدفات الدولة الإسكانية التي تمثل محوراً رئيساً للخمسين عاماً المقبلة ورفع مستوى السعادة وجودة الحياة ودعم الاستقرار الأسري والرفاهية.

وأضاف أن ملف الإسكان يمثل أولوية ضمن التوجهات الإستراتيجية للدولة للخمسين عاماً المقبلة ونهج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" إذ يحظى بمتابعة شخصية من سموهما موضحا أن توجيهات القيادة الرشيدة والقرارات والمبادرات الطموحة والتي تعنى بملف الإسكان تجسد اهتمامها وحرصها الدائم على تلبية تطلعات واحتياجات المواطنين وتوفير سُبل العيش الكريم لهم وضمان رفاه أبناء الوطن وأسرهم .

وأكد المنصوري أن قيادة دولة الإمارات الرشيدة تولي قطاع الإسكان اهتماما كبيرا حيث أفردت له الكثير من النقاشات والمباحثات ضمن مشروع تصميم الخمسين عاما المقبلة للدولة لافتا إلى أن وزارة الطاقة والبنية التحتية ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان وبتوجيهات معالي الوزير سهيل بن محمد المزروعي تعمل بشكل حثيث لإتخاذ القرارات الطموحة التي تتواءم مع توجهات القيادة من حيث تلبيتها الطلب المتزايد على الإسكان والنهوض بهذا القطاع الحيوي الذي يعتبر داعما رئيساً للاقتصادات الوطنية ويحدد ملامح الاستقرار الأسري والسعادة وجودة الحياة.

ولفت إلى حرص برنامج الشيخ زايد للإسكان على العمل وفق منظور تشاركي والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المعنية بقطاع الإسكان إلى جانب الشركاء من المصارف الوطنية والقطاع الخاص بهدف توحيد جهود الجهات كافة ذات العلاقة للإستجابة لإحتياجات المواطنين من المساكن الحكومية ذات الجودة من خلال تصميم مبادرات وخطط عمل تواكب مسيرة الإنجازات.

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