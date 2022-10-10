«أبوظبي للتقاعد»: جهات العمل مُلزمة بتسجيل المواطنين خلال 10أيام عمل من التحاقهم بالخدمة

المصدر: وام

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دعا صندوق أبوظبي للتقاعد جهات العمل المسجّلة لديه إلى عدم التأخّر في تسجيل المواطنين الموظفين الجدد الملتحقين بالعمل لديها .

وأكد أن التسجيل والاشتراك في الصندوق عن المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص يعد إجراءً إلزامياً على جهات العمل كافة التي تتخذ من إمارة أبوظبي مقراً رئيس لها، في إطار الالتزام بمتطلبات الصندوق وقانون التقاعد لإمارة أبوظبي، وتفادياً لاحتساب أية مبالغ إضافية أو تأخير في إنجاز الإجراءات الخاصة بالمؤمّن عليهم لدى الصندوق.

وذكر الصندوق أن القانون رقم 2 لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي وتعديلاته، يوجب على صاحب العمل، تسجيل المواطنين العاملين لديه خلال مدة لا تزيد على 10 أيام من تاريخ التحاقهم بالخدمة، وذلك لتمكينهم من الاستفادة من المزايا التي يقدمها نظام التقاعد …لافتاً إلى أن هناك عدداً من الشروط التي يجب مراعاتها عند تسجيل الموظفين الجدد، أهمها أن يكون الموظف الجديد غير مسجل لدى الصندوق من خلال جهة عمل أخرى، حيث لا يجوز تسجيل المؤمن عليه من قبل جهتي عمل في الوقت ذاته.

وشدّد على أن تأخّر جهة العمل عن تسجيل المؤمّن عليهم، يترتب عليه العديد من الآثار السلبية، منها ضياع الحقوق التأمينية للمؤمن عليه وعائلته، إضافة لعدم دقة قاعدة بيانات الصندوق، وتأخّر إجراء المعاملات الخاصة بجهات العمل، مشيراً إلى أن تحديث البيانات بشكل دوري ودقتها من قبل جهات العمل يساعد الصندوق في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالمؤمّن عليهم في الوقت المحدد مما يسهم في زيادة رضاهم عن الخدمات المقدمة من قبل الصندوق.

وأكد حرصه على توفير كافة التسهيلات والدعم الممكن لجهات العمل لرفع امتثالها لمتطلبات قانون التقاعد، مشيرا إلى أنه يتوجب على جهة العمل البدء بتقديم طلب تسجيل المؤمن عليه عبر الموقع الإلكتروني للصندوق أولاً تفادياً لأي تأخير ثم التواصل مع الصندوق لاستيفاء المستندات لاحقاً، وذلك لتجنب احتساب مبالغ إضافية عن تأخُر التسجيل والتي تحتسب بواقع 100 درهم عن كل يوم عمل تأخير يتحملها صاحب العمل بالكامل.

ودعا الصندوق المواطنين الملتحقين حديثاً بجهات عمل التي تتخذ من إمارة أبوظبي مقرا رئيسا لها إلى وجوب التحقق من جهة العمل، إذا قامت بتسجيله لدى الصندوق بالفعل خلال المدة المحددة أم لا، مؤكداً أنه في حال امتناع أو تراخي صاحب العمل عن التسجيل، يحق للمواطن إخطار الصندوق بالتحاقه بالعمل لدى الجهة، وذلك لحفظ حقوقه التأمينية وسيقوم الصندوق باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

وذكر الصندوق أنه يمكن لجهات العمل التَعرف على كافة المعلومات والإجراءات المرتبطة بعملية تسجيل المواطنين من خلال المركز الإعلامي لجهات العمل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق، والذي تم تدشينه لتوفير الدعم المعلوماتي والتوعوي لجهات العمل المسجلة لديه.



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