برعاية سيف بن زايد.. انطلاق فعاليات معرض "آيسنار أبوظبي 2022" بمشاركة دولية واسعة

المصدر: وام

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تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، انطلقت اليوم فعاليات الدورة السابعة من المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار أبوظبي 2022" الذي تنظمه مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الداخلية، وبالشراكة الاستراتيجية مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وذلك بحضور دولي رفيع المستوى، ومشاركة مجموعة بارزة من كبرى الشركات الوطنية والإقليمية والعالمية المتخصصة في مجال الأمن الوطني والسيبراني.

ويستقطب المعرض الذي يستمر حتى 12 أكتوبر مشاركة محلية وإقليمية ودولة واسعة، حيث ارتفع عدد الشركات العارضة في نسخة هذا العام بنسبة 121% عن الدورة السابقة، وزادت المساحة المخصصة للعروض بنسبة 15 % مقارنة مع الدورة السابقة للمعرض في العام 2018، كما ارتفع عدد الدول المشاركة 120 % إلى 33 دولة، ووصلت نسبة الشركات الجديدة المشاركة للمرة الأولى في هذه النسخة 8%، وبلغت نسبة الشركات الوطنية العارضة 34% من مجموع الشركات الكلي.

ويستقطب المعرض لهذا العام 120 وفداً رسمياً من جميع أنحاء العالم في زيادة بنسبة 20% بالمقارنة مع الدورة السابقة بمافيها وفود من المملكة العربية السعودية والبحرين وسنغافورة ومصر واليونان والعراق وإيطاليا وإثيوبيا، بالإضافة إلى وفد من منظمة الإنتربول.

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