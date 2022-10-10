القطاع الاجتماعي بأبوظبي يطلق «لياقة للأبد» لتحسين النشاط البدني لكبار السن

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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في إطار سعيها في دعم صحة كبار المواطنين، أطلقت دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، ومؤسسة التنمية الأسرية، ومجلس أبوظبي الرياضي، ومبادلة للرعاية الصحية، برنامج "لياقة للأبد" الذي يهدف لتعزيز السلوكيات الصحية لدى فئة كبار السن باستخدام آليات التبصر السلوكي، من خلال تقديم باقة متنوعة من الأنشطة الرياضية المختلفة، للوصول بهم إلى أعلى مستويات الصحة والسلامة، وإحداث التوازان الشخصي والعقلي والجسدي لهذه الفئة كي يعيشوا حياة أفضل في المجتمع.

وقال المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع، أن البرنامج يعد ثمرة تعاون في سبيل تبادل الخبرات في مجالات البحوث العلمية والدراسات ذات العلاقة بتطوير الخدمات والبرامج المجتمعية الرامية إلى خلق مجتمع نشط ومسؤول، إلى جانب رفع مستوى اللياقة الصحية وجودة حياة كبار المواطنين والمقيمين، عبر توفير الأنشطة الرياضية المتنوعة للوصول بهم إلى أعلى مستويات الصحة والسلامة، وإحداث التوازن الشخصي والعقلي والجسدي.

أولوية

وأكد الظاهري، أن برنامج لياقة للأبد سيقدم العديد من الأنشطة الرياضية التي تتناسب مع أعمار المشاركين وتُسهم في تحقيق النفع على صحتهم ونشاطهم، مشيراً إلى مواصلة الدائرة بالاهتمام بالابتكار الاجتماعي كوسيلة فعّالة في معالجة التحديات والمواضيع الاجتماعية ذات الأولوية التي يصعب حلها بالطرق التقليدية عبر تحفيز أفراد المجتمع على تبني عادات رياضية كأسلوب حياة.

وأكدت مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسريةعلى أن مؤسسة التنمية الأسرية تعزز التطلعات الحكومية، وتضطلع بدورٍ كبيرٍ لترجمة توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الاسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة "أم الإمارات" الرامية إلى توجيه كافة أشكال الدعم وتسخير كافة الإمكانيات لهذه الفئة المهمة في المجتمع فهم فخرنا وقدوتنا.

وأوضحت أنه تم التواصل مع 25645 من كبار المواطنين ضمن قاعدة البيانات وتم تقييم أوضاعهم واحتياجاتهم الأولية، حيث تبين وجود عوامل خطورة محتملة على عدد 1453 وتم تصميم خدمات المساندة الاجتماعية لكبار المواطنين وخط مساندة كبار المواطنين لتقديم الخدمات اللازمة لهم بالتنسيق مع دائرة تنمية المجتمع قائد المحور الاجتماعي في إمارة أبوظبي والجهات ذات الاختصاص في الإمارة، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات المؤسسة خلال عام 2021 من كبار المواطنين 33246 مستفيداً.

وقال عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، يعتبر برنامج لياقة إلى الأبد برنامج عصري ومبتكر، ويقدم باقة متنوعة من الأنشطة الرياضية المختلفة، للوصول بكبار السن إلى أعلى مستويات الصحة والسلامة، حيث سيقدم المجلس المحاضرات النظرية والعملية التوعوية لكبار السن، بمتابعة حثيثة مع مبادلة للرعاية الصحية، للوصول إلى الهدف الرئيس الذي يسعى البرنامج إلى تحقيقه.

وقال حسن جاسم النويس، الرئيس التنفيذي لمبادلة للرعاية الصحية: "لا شك بأن فئة كبار المواطنين والمقيمين هي أحد الأعمدة الأساسية في مجتمعنا، ونحن في مبادلة للرعاية الصحية نفخر بالمشاركة في هذه المبادرة المهمة كجزء من حرصنا الدائم على تقديم رعاية صحية عالمية المستوى لجميع أفراد المجتمع.

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