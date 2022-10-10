سيف بن زايد: قيادة الإمارات الاستثنائية نموذج ملهم

المصدر: دبي - البيان

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تفاعل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مع حوار معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، في برنامج «بودكاست فنجان» على منصة «ثمانية».

وقال سموه في «تويتر»: «قيادة الإمارات الاستثنائية نموذج ملهم وخير قدوة في المصداقية والإخلاص في خدمة الوطن، وهي التجسيد الأمثل لقيم المواطنة الإيجابية بأفعالها وقراراتها، وبتلاقي إرادة القيادة بتطلعات أبناء الوطن المستقبلية، فأصبحت دولة الإمارات أيقونة عالمية لا مثيل لها في الريادة».

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