حاكم رأس الخيمة يبحث تعزيز العلاقات مع القنصل الأمريكي

المصدر: رأس الخيمة - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في استراحة سموه في جبل جيس، أمس، ميجان جريجونيس، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية في دبي والمناطق الشمالية، التي قدمت للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالقنصل العام، وتبادل معها الأحاديث حول تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد، مشيداً سموه بعلاقات الصداقة، التي تربط دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية. من جانبها، عبرت ميجان جريجونيس عن بالغ شكرها، وتقديرها لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة، وحسن الاستقبال.

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