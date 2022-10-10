«الشؤون الإسلامية» تناقش المشاريع التحولية

المصدر: أبوظبي - وام

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ناقشت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف خلال اجتماع داخلي، المشاريع التحولية المقبلة التي حدد ملامحها مجلس الوزراء الموقر.

وأكد الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة، خلال اجتماعه مع المديرين التنفيذيين ومديري الفروع ومديري الإدارات، الدعم الكبير الذي تحظى به الهيئة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية في المساجد وتوفير البيئة المثالية للمصلين، ومناقشة انتظام الدراسة في مراكز تحفيظ القرآن الكريم وآلية سير العمل فيها، بالإضافة إلى تناول العديد من المحاور والموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع والخاصة بارتقاء العمل في الهيئة وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

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