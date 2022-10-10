«جيتكس» مكان مثالي لتعزيز الابتكارات

المصدر: دبي - أكرم أبوالهنود

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قالت القنصل العام الأمريكي في دبي، ميغان غريغونيس، إن مشاركة الولايات المتحدة في معرض «جيتكس غلوبال 2022» تنطوي على أهمية بالغة، مع حضور أكثر من 125 شركة عارضة وثلاثة وفود حكومية من ولايات مختلفة، ومجموعة من المؤسسات الأكاديمية المبتكرة وحاضنات الشركات الناشئة، والتي لديها الكثير لتسهم به من خلال عدد لا يحصى من الأسماء الكبيرة المشاركة، مرجعة هذه المشاركة الكبيرة إلى أن «جيتكس» يعد مكاناً مثالياً لتعزيز الابتكارات.

ووصفت ميغان غريغونيس في تصريحات لـ «البيان» المعرض بأنه مثال رائع على كيفية ازدهار الشراكة بين الولايات المتحدة والإمارات، مؤكدة أن التحديات الجديدة تمثّل فرصاً جديدة للتعاون، سواء على صعيد المبادرات الخضراء أو الابتكارات العلمية والتكنولوجية، أو دفع النمو من خلال التعليم العالي، مشيرة إلى التوقيع في عام 2016 على مذكرة التفاهم الأمريكية الإماراتية لتعزيز التعاون في مجال ريادة الأعمال والابتكار.

شراكة

وإذ تعيد غريغونيس التذكير بأن الشراكة بين الولايات المتحدة والإمارات في مواضيع الابتكار ليست جديدة، تتطلع إلى الاحتفال بمرور 51 عاماً على الشراكة والتبادلات الشعبية في ديسمبر المقبل، مؤكدة أنه سيتم الكشف عن شراكات جديدة ومثيرة، وقالت: «إذ تمضي الإمارات قدماً في رحلتها نحو مستقبل مبتكر ومستدام، تقف الولايات المتحدة وشركاتها ومؤسساتها البحثية على أهبة الاستعداد كشريك الإمارات للمستقبل».

وتتوقع غريغونيس على الأقل إعلانين عن شراكة تجارية جديدة بين الشركات الأمريكية والإماراتية خلال «جيتكس». لذلك، حثت الحضور على متابعة المتحدثين والمنظمات الأمريكية في المؤتمر وفي الأحداث الجانبية، معبرة عن فخرها بمشاركة الوفود الرسمية من الولايات المتحدة، مع مجموعة من الشركات في مجالات عدة لا تقف عند الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية والأمن السيبراني، الميتافيرس وتطبيقات الجوال والألعاب، حيث تركز المناقشات حول كيفية تأثير هذه التقنيات على الصناعات الأخرى، من الفضاء والتصنيع المتقدم والتكنولوجيا النظيفة إلى العلوم البحرية وعلوم الحياة المثيرة للاهتمام بشكل خاص.

موارد ومواهب

وأكدت غريغونيس أن الشركات الأمريكية تخصص موارد هائلة ومواهب مميزة في الإمارات، من خلال الشراكة في قطاعات صناعية استراتيجية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنقل والزراعة، وفي المجالات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، والنقل المستقل والميتافيرس.

ورأت أن أحد المجالات التي تكتسي أهمية خاصة الآن هي الاستدامة، حيث تحتل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مكانة مركزية في الريادة العالمية بشأن المناخ، في ظل استضافة مصر والإمارات محادثات المناخ التي تعقدها الأمم المتحدة بشكل متعاقب هذا العام والعام المقبل، معتبرة أن تركيز «جيتكس» الخاص على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والاستثمارات المناخية، ونماذج الأعمال الخضراء يجعل منه مكاناً مثالياً لتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات العالمية المشتركة.

ومن الأمثلة على ذلك، أوردت غريغونيس الشراكة بين شركة «Source Global» لتكنولوجيا المياه المتجددة ومقرها أريزونا مع أكبر شركة «مسافي» لتعبئة المياه في الإمارات، حيث تنتج هذه الشراكة مياه شرب متجددة مصنوعة من ضوء الشمس والهواء فقط باستخدام الألواح الشمسية، في حين سيقوم المشروع المشترك بإنشاء أكبر مزرعة مائية في العالم في رأس الخيمة مع أكثر من 5000 من الألواح المائية وإنتاج الخط الأول في العالم من المياه المعبأة المتجددة.

مثال آخر هو خطة «طيران الإمارات» و«جنرال إلكتريك للطيران» لتطوير برنامج من شأنه أن يزود طائرة الإمارات «بوينغ 777-300ER»، التي تعمل بمحركات GE90، بإجراء رحلة تجريبية باستخدام وقود طيران مستدام بنسبة 100% بحلول نهاية 2022، من الممكن أن تكون هذه التجربة نقطة مفصلية في تقليل الانبعاثات.

جذب المبدعين

ودعت غريغونيس للتفكير دائماً في النظام الإيكولوجي للابتكار، معتبرة أن المشاركة المتزايدة للجامعات الأمريكية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحاضنات الشركات الناشئة، تؤكد قدرة «جيتكس» على جذب قادة الفكر والمبدعين والمبتكرين والصناع لمناقشة التحديات حول إضفاء الطابع الإنساني على الاقتصادات الافتراضية والرقمية، مشيرة إلى أن برنامج «StartAD» من جامعة نيويورك أبوظبي والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة سيكون من بين العديد من الحاضرين في المؤتمر لتعزيز التمكين الاقتصادي للشباب والنساء.

وتعرض العديد من الشركات الأمريكية، ابتكارات رائدة وتطور حلولاً متطورة في مراكز الابتكار الخاصة بها في دبي، وتتطلع إلى إطلاق مركبة راشد القمرية الإماراتية على صاروخ «سبيس إكس فالكون 9» من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا في نوفمبر، كما أن GM Cruise robotaxis سترى في شوارع دبي العام المقبل، وهو أول سوق لها خارج الولايات المتحدة.

تحديات

قالت القنصل العام الأمريكي في دبي، ميغان غريغونيس إن الحدث سيستكشف تأثير الألعاب على القضايا الاجتماعية مثل التعليم والرعاية الصحية والمساواة بين الجنسين وتغير المناخ. لذا فإن «جيتكس» ليس فقط نقطة انطلاق لفرص العمل معاً لابتكار حلول للتحديات التقنية، بل هو أيضاً فرصة لاستكشاف التحديات الاجتماعية الأوسع التي يمكن أن تساعدنا الحلول المشتركة في معالجتها.

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