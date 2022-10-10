«إريكسون»: 2022 أهم عام للمعرض حتى الآن

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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اعتبر إيكو نيلسون، نائب الرئيس في إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا ومدير عام الشركة في الإمارات عام 2022 هو الأهم بالنسبة للحدث العالمي الرائد في قطاع التكنولوجيا، حيث يستند انطلاق المعرض في دورته الثانية والأربعين على العديد من الإنجازات الأخيرة الرائعة ذات البعد العالمي مثل معرض إكسبو 2020، مؤكداً أن المعرض يؤكد أهمية الإمارات مركزاً تجارياً عالمياً للتقنيات الرائدة، ووجهة رئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر والأفراد والشركات.

وأوضح نيلسون في تصريحات على هامش معرض «جيتكس» الذي ينطلق اليوم أن معرض جيتكس 2022 استطاع أن يتحول إلى توجه عالمي لدعم التعاون والتكامل العالمي في قطاع تكنولوجيا الاتصالات وهو ما يعود بالنفع الكبير على بيئة الأعمال في دبي والإمارات عموماً. وأفاد أن تركيز الحدث على أهم اتجاهات التكنولوجيا والتحول الرقمي، سيساهم بقوة في تسريع وتيرة التحول الرقمي للحكومة والصناعة والمجتمع الإماراتي.

وأضاف: «كما ترى فإن جيتكس فعالية عالمية فريدة من نوعها للتكنولوجيا تجذب حضوراً حكومياً واسع النطاق، الأمر الذي يساعد مجتمع الأعمال من خلال الترويج للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأخيراً، يحفز المعرض من خلال المؤتمرات التي يتضمنها، مثل مؤتمر «البرمجة، والصنع، والابتكار»، استراتيجية الحكومة الرقمية لحكومة الإمارات ومبادرة منح 100.000 تأشيرة إقامة ذهبية للمبرمجين وتمكين المجتمعات المحلية للتشفير والبرمجة».

خطط

وحول خطط الشركة السويدية في الإمارات على المديين القصير والمتوسط في الإمارات، قال نيلسون: «تسعى دولة الإمارات لتكون أفضل دولة في العالم مع احتفالها بالذكرى المئوية على تأسيسها في عام 2071. ونحن في إريكسون ملتزمون بدعمها في تحقيق هذه الرؤية للخمسين عاماً المقبلة. وتركز خطتنا على استخدام تقنية الاتصال الرقمي المتطورة كمحرك للتحول الرقمي للحكومة والصناعة والمجتمع في الإمارات.

ويكمن هدفنا في إنشاء روابط اتصال تجعل ما لا يمكن تخيله ممكناً.

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