غرفة دبي للاقتصاد الرقمي شريك «نورث ستار دبي»

المصدر: دبي - البيان

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تستعد غرفة دبي للاقتصاد الرقمي لبرنامج حافل من الأنشطة المهمة التي ستنظمها وترعاها في جيتكس جلوبال 2022 بشراكة استراتيجية مع معرض «نورث ستار دبي»، الحدث التكنولوجي الأكبر والأكثر شمولاً لشركات التكنولوجيا والشركات الناشئة في العالم.

وتعد غرفة دبي للاقتصاد الرقمي الشريك الاستراتيجي «لنورث ستار دبي»، أكبر حدث للشركات الناشئة في العالم، والذي يعكس التطور المستمر للمنظومة العالمية للشركات الناشئة، والدور المهم الذي تؤديه الشركات الناشئة في دفع عجلة الابتكار والتعاون الدولي في قطاع الأعمال.

استيعاب

وقد أسهمت مشاركة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في إضفاء زخم متجدد لمعرض «نورث ستار دبي»، إذ ارتفعت السعة الاستيعابية للمعرض في هذه الدورة بنسبة 30% لاستيعاب أكثر من 1000 جهة عارضة من 60 دولة وأكثر من 600 مستثمر في منظومة ريادة الأعمال المزدهرة.

وتعرض غرفة دبي للاقتصاد الرقمي خدماتها وبرامجها ومبادراتها في جناح خاص لها في «نورث ستار دبي» في حين ستكون لها أنشطة وأساسية ترسخ جهودها في استقطاب الشركات الرقمية العالمية، ودعم الشركات الرقمية وتحسين بيئة الأعمال.

وستنظم الغرفة فعالية مهمة تجمع فيها عدداً من الشركات العالمية «يونيكورن» التي لا تمتلك وجوداً في إمارة دبي وهي فعالية يحضرها أيضاً أكثر من 100 من كبار المستثمرين في العالم، لتعريف الحاضرين بالمشهد الاقتصادي بالإمارة وجذبها لتأسيس أعمالها في دبي، وهي فعالية سيشارك فيها معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل من بعد، رئيس مجلس إدارة الغرفة.

تطوير

وأشار خالد الجروان، المدير التنفيذي لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي إلى حرص الغرفة على توحيد الجهود لتطوير اقتصاد دبي الرقمي، وترسيخ مكانة الإمارة وجهة عالمية للتكنولوجيا والابتكار والتقنيات الحديثة، لافتاً إلى أن مشاركة الغرفة في معرض جيتكس جلوبال وشراكتها الاستراتيجية مع «نورث ستار دبي» جزء من التزام الغرفة استقطاب الشركات الناشئة الرقمية ودعم منظومة الاقتصاد الرقمي وتطويرها بالإمارة.

منصة رقمية

وتشارك غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة في مظلة غرف دبي، ضمن المنصة الموحدة لحكومة دبي حيث ستعرض في ركنها الخاص خدماتها الإلكترونية التي يتخطى عددها 50 خدمة متنوعة، وعدداً من المشاريع الرقمية المبتكرة.

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