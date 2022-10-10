«بوليتيكو»: الإمارات حجزت مكانة متميزة في عالم الميتافيرس

المصدر: إعداد ـ نهى حوّا

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أكدت شركة الأخبار والمعلومات العالمية «بوليتيكو» أن دولة الإمارات نجحت في حجز مكانة متميزة لها في عالم الميتافيرس، حيث تضخ استثمارات، تصل إلى مليارات الدولارات في هذا المجال.

ولفتت في تقرير منشور على موقعها على الإنترنت إلى ما أعلنته دولة الإمارات في ملتقى دبي للميتافيرس، من ناحية اعتماد ناتج ميتافيرس الإجمالي كونه أحد سبل قياس نجاح الاستثمارات في عالم ميتافيرس الافتراضي في الحياة الواقعية، والذي سيشمل السياحة وتجارة التجزئة والعقارات والخدمات الحكومية من بين أشياء أخرى، معرباً عن احتمال ترحيب صناع السياسة بهذه الطريقة الملموسة، التي تظهر العائد على استثماراتهم المتزايدة في هذا القطاع، برغم غرابة التوصل إلى مقياس وطني لعالم افتراضي مصمم، ليكون عابراً للحدود.

مشاريع

ورأى التقرير أن اندفاع الإمارات نحو عالم الميتافيرس قد يكون مشابهاً إلى حد كبير لوعود شركات مثل «بروكتر آند غامبل» أو وكالة «كرييتيف آرتيستس» اللتين أطلقتا مشاريع طموحة مؤسسية للميتافيرس في الأغلب، لإظهار حرصهما على الحفاظ على تفوقها التكنولوجي.

وعن فوائد تلك الخطوة نقل التقرير عن عالم الكمبيوتر ومؤسس شركة الذكاء الاصطناعي «يونانيموس إيه أي» لويس روزنبرغ قوله: أرى ناتج ميتافيرس الإجمالي المقترح كونه استراتيجية تسويق ذكية. بالنسبة للدول التي تشكل فيها السياحة والترفيه نسبة كبيرة من ناتجها المحلي الإجمالي، تبدو القدرة على تمثيل الجزء المتأتي من ميتافيرس كناتج ميتافيرس إجمالي مفيداً.

نجاح

أفاد التقرير بأن أي شخص على دراية بالمخططات ذات رؤية لدولة الإمارات، ودبي على وجه الخصوص، يدرك نجاح دولة الإمارات في بناء اقتصاد مستقبلي، كما أن مدينة «مصدر» في أبوظبي هي مختبر للطاقة النظيفة والابتكار التكنولوجي، وهي باستمرار تكرر وتجرب، وتعيد التفكير في طموحاتها في كيفية تفاعل التكنولوجيا والمجتمع.

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