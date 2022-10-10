أكاديمية أبوظبي الحكومية تعزز شراكاتها بالحدث

المصدر: (أبوظبي - البيان )

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أعلنت أكاديمية أبوظبي الحكومية، المنصة الحكومية الرائدة لتطوير الكفاءات البشرية في إمارة أبوظبي، والتابعة لدائرة الإسناد الحكومي، عن مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2022، إحدى أبرز الفعاليات المتخصصة بالتكنولوجيا في المنطقة، وذلك بهدف تسليط الضوء على جهودها الرائدة في تعزيز تجربة التعلم والتطوير لموظفي حكومة أبوظبي.

وتلتزم الأكاديمية بمواصلة مساعيها لإطلاق المبادرات والبرامج وعقد الشراكات مع أبرز الجهات التعليمية وغيرها من الجهات الرائدة والمتخصصة في قطاعات مختلفة لصقل كفاءات موظفي حكومة أبوظبي وتوفير تجارب تعليمية عالمية المستوى للمشاركين في برامجها.

ويتيح أسبوع جيتكس للتقنية فرصة استثنائية للتواصل مع الخبراء المتخصصين والمؤسسات التعليمية الرائدة من جميع أنحاء العالم لبحث آفاق جديدة لدعم عملية التحول الرقمي. وتواصل حكومة أبوظبي والقطاعات ذات الصلة عملية التحول الرقمي، وهو ما يبرز أهمية اعتماد الممارسات المبتكرة لتطوير اقتصاد مستدام قائم على المعرفة.

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