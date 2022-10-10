التقنيات الجديدة الحافز الأكبر لزيارة «جيتكس»

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

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أظهرت نتائج الاستطلاع الأسبوعي لـ «البيان» أن الحافز الأكبر الذي يشجع الزوار على زيارة معرض «جيتكس جلوبال» والذي تنطلق فعالياته اليوم، هو التعرف عن قرب على أحدث التقنيات التي يوفرها المعرض من خلال مشاركة كبرى شركات التقنية العالمية.

ورداً على سؤال «ما السبب الذي يدفعك لزيارة معرض جيتكس؟»، قال 57 % من القراء المشاركين في استطلاع «البيان الإلكتروني» إن السبب هو التعرف عن قرب على أحدث التقنيات، فيما قال 25 % إنهم ينتهزون فرصة المعرض للبحث عن فرص أعمال جديدة، بينما قال 18 % إن الهدف من وراء الزيارة هو شراء منتجات حلول مبتكرة.

أما على موقع «البيان» على «تويتر»، فأكد 56 % إن حافز الزيارة هو التعرف عن قرب على أحدث التقنيات، فيما قال 33 % إن حافز زيارتهم هو شراء منتجات مبتكرة، بينما قال 11 % إنهم لاستكشاف فرص أعمال جديدة.

ومن المتوقع أن تكون هذه النسخة هي الأكثر تأثيراً في تاريخ الحدث، بمشاركة 5000 شركة، خصوصاً وأن انطلاق المعرض يتزامن مع إلغاء قيود كورونا وعودة إمكانية التواصل الشخصي المباشر الذي لطالما كان الطابع الأبرز لبيئة الأعمال في الإمارات.

وقال حسام الصغير، مدير المبيعات الإقليمي في «إبسون» الإمارات إن نتيجة الاستطلاع تشير بوضوح إلى شغف سكان الدولة بالتعرف على أحدث التقنيات العالمية والفرص التي يمكن لهم الاستفادة منها من خلال زيارة المعرض.

وأوضح أن شركة «إبسون» تنظر للابتكار في الإمارات كثقافة راسخة ومتأصلة، لذا ستحرص الشركة خلال «جيتكس 2022» على توفير الحلول الجديدة التي يمكنها دعم احتياجات العملاء والمساهمة في خلق بيئات أعمال تمتاز بالحيوية والتفاعل والاستدامة في المنطقة.

وقال ألكسي فرولوف، الرئيس التنفيذي لشركة «أوفركوم» لبرمجيات القياس الحيوي إن «جيتكس جلوبال» يمثل فرصة رائعة للزوار لفهم مدى سرعة تطور عالم البرمجيات والحلول الحديثة التي تجلبها تكنولوجيا المعلومات الحديثة إلى الأعمال.

وأكدت الدكتورة إيلينا يانجوسيفيتش، مدير برنامج ماجستير التمويل والإدارة في جامعة «هيريوت وات دبي» أهمية معرض «جيتكس» كمنصة ثرية ونافذة عالمية للاطلاع على أحدث الحلول التقنية الثورية المباشرة التي تقدم للمرة الأولى في المنطقة.

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