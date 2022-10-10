دبي تشارك العالم صنع المستقبل الرقمي

المصدر: دبي – البيان

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تبدأ اليوم المنصة الرئيسية لحكومة دبي باستقبال زوار الحدث العالمي السنوي جيتكس جلوبال، وذلك من خلال منصة كبرى تنظمها دبي الرقمية وتضم 40 جهة حكومية وخاصة تعرض أحدث الخدمات والحلول المبتكرة ومبادرات وخطط بناء المستقبل الرقمي لمدينة دبي.

وستقوم الجهات الحكومية والجهات الخاصة الرائدة في المجالات التقنية المشاركة ضمن المنصة الرئيسية لحكومة دبي خلال الحدث التقني الأضخم على مستوى العالم بتسليط الضوء هذا العام على مجموعة من أحدث المشاريع والخدمات الرقمية التي تطلق للمرة الأولى الهادفة إلى تسهيل الحياة في المدينة، كما تستعرض دبي الرقمية مستجدات وتحديثات مبادراتها القائمة، والتي تعزز مسيرتها في قيادة التحول نحو الحياة الرقمية الشاملة والمتكاملة في دبي، وذلك من خلال مؤسساتها التابعة لها والتي تضم كلاً من: مركز دبي للأمن الإلكتروني، مركز دبي للإحصاء، مؤسسة بيانات دبي، ومؤسسة حكومة دبي الذكية.

خطط ومبادرات

وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام هيئة دبي الرقمية إن «دبي الرقمية، ومعها كل الدوائر الحكومية في دبي تولي أهمية خاصة للمشاركة في معرض جيتكس جلوبال، وتأتي نسخة 2022 كمحطة مهمة في هذه العلاقة الممتدة، حيث سنشارك العالم والمجتمع المحلي أحدث استراتيجيات وخطط ومبادرات وبرامج وابتكاراتنا لصنع المستقبل الذي رسمته لنا قيادتنا الرشيدة، والذي يقوم على الرفاهية والاستدامة والريادة من خلال الرقمنة المتكاملة والشاملة لتسهيل الحياة، وتعزيز الاقتصاد الرقمي والأمن الإلكتروني والاستثمار الأمثل للبيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتنبع أهمية هذا الحدث في كونه ملتقى سنوي بارز يجمع صناع القرار ونخبة من الخبراء والمختصين بمجالات التكنولوجيا والرقمنة لتبادل الأفكار والرؤى وأفضل الممارسات في مسيرة الحكومات نحو رقمنة الحياة وتحسين حياة الناس، حيث إننا دائماً منفتحون إلى أبعد الحدود على مختلف رؤى وتقنيات ومفاهيم المستقبل».

تفاعل

من جهته، أفاد يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز دبي للأمن الإلكتروني، أن جيتكس جلوبال يتيح المجال أمامنا للتفاعل مع مجتمع التكنولوجيا المحلي والعالمي فيما يتعلق بمستجدات المشاريع الرامية إلى تعزيز الأمن السيبراني وأحدث الحلول والابتكارات التكنولوجية التي يمكن من خلالها حماية المنظومة الرقمية الشاملة لدبي، بما يكرس مكانتها الرائدة بمجال أمن الفضاء الإلكتروني، كما يعتبر هذا الحدث فرصة للتواصل المباشر مع مختلف فئات المجتمع والشركاء لإطلاعهم على المشاريع النوعية التي نفذتها دبي ليكون فضاؤها الإلكتروني أحد أكثر الفضاءات الإلكترونية أمناً على مستوى العالم، ومشاركة المجتمع خطط تطوير وتعزيز هذا القطاع الاستراتيجي الذي يعد القوة الدفاعية لأمننا السيبراني.

تحسين الحياة

بدوره، قال يونس آل ناصر، مساعد المدير العام لهيئة دبي الرقمية، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، إن قطاع البيانات يشهد نمواً وتطوراً كبيراً للغاية وهو أحد أكثر القطاعات الواعدة على مستوى العالم وتزداد أهميته الاستراتيجية يوماً بعد يوم، ونسعى لتسخير تقنيات البيانات في تحسين حياة الناس وخلق فوائد اجتماعية واقتصادية نوعية، ويعد «معرض جيتكس جلوبال» حدثاً سنوياً مهماً لتسليط الضوء على منجزاتنا في هذا المجال والمشاريع المستقبلية في الإطار ذاته، ويعتبر الحدث العالمي فرصة الالتقاء بكبار الشركات والخبراء المبتكرين والمتخصصين في مجال البيانات والتعرف على أحدث اتجاهات المستقبل في هذا المجال».

رقمنة الحياة

وأوضح مطر الحميري، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، أنها قطعت شوطاً كبيراً في تقديم الخدمات والتجارب الرقمية المتكاملة، التي تعزز رقمنة الحياة في دبي وتوفر بشكل هائل الوقت والجهد بهدف تسهيل حياة الناس وتعزيز الخدمات الداعمة للأداء الاقتصادي، من خلال خدمات سلسة ومتكاملة واستباقية ترفع مستوى الرفاه والسعادة، ومن خلال «جيتكس جلوبال» سنلقي الضوء على أحدث التطورات في هذه الخدمات بشكل معمق، ودائماً نحرص على الاستماع إلى آراء المجتمع والمستخدمين باعتبارها أحد أهم المدخلات التي نأخذها بالاعتبار في دراسات وخطط تطوير تجارب المدينة.

صناع القرار

وقال طارق الجناحي، نائب المدير التنفيذي لمركز لدبي للإحصاء، إن الخدمات الإحصائية الرقمية في تسارع وتطور مستمر في ظل التطور الهائل الذي تشهده تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك ما يعزز أهمية إطلاع جميع المهتمين سواء في قطاع الأعمال أم المخططين وصناع القرار أم الأكاديميين والدارسين وغيرهم من خلال «جيتكس جلوبال» وتحت مظلة دبي الرقمية على مستجدات الخدمات الإحصائية الرقمية والمنصات المتطورة التي يقدم المركز من خلالها أحدث المؤشرات والإحصاءات الاقتصادية والديموغرافية الاجتماعية وتوفير الحلول التقنية المتقدمة المبنية على تقنيات إحصائية وجغرافية متطورة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعظيم القيمة المضافة للمعلومات الإحصائية.

مؤشر نضج البيانات

وتفصيلاً تناقش هيئة دبي الرقمية مجريات استراتيجيتها الشاملة للتحول الرقمي في دبي، فيما يشارك مركز دبي للأمن الإلكتروني بمشاريعه التي تتضمن كلاً من: «مؤشر دبي للأمن الإلكتروني»، وخدمة «الكاشف»، إلى جانب مشاريع «مجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني»، و«استراتيجية دبي للكفاءات الرقمية».

وتسلط مؤسسة بيانات دبي الضوء خلال المشاركة على مشاريع «البيانات الاصطناعية»، «مؤشر نضج البيانات»، «لوحة البيانات»، ومستقبل سوق البيانات في دبي.

فيما تشمل مجموعة المشاريع التي تشارك بها مؤسسة حكومة دبي الذكية في المعرض، «تطبيق دبي الآن» إلى جانب «الموظف الذكي»، «نظام إدارة التعلم»، «اللوحة القيادية للموارد الحكومية»، «المورد الذكي»، «الهوية الرقمية»، و«منصة تكامل الخدمات المشتركة iPaaS».

أما مركز دبي للإحصاء فيستعرض تحديثات بوابة «استطلاعات الرأي»، إلى جانب عرض «أبعاد إحصائية»، وهي نماذج من دراسات متنوعة تعتمد على البيانات، وتقنيات مشروع «الاستخراج الآلي للبيانات».

كما تنظم المنصة الرئيسية لحكومة دبي العديد من الندوات وورش العمل وفعاليات إطلاق مشاريع ومبادرات التحول الرقمي في المدينة، وسيتم على هامشها إبرام العديد من الشراكات وتوقيع مذكرات التفاهم في إطار رقمنة الحياة في دبي.

مشاركات

تتضمن قائمة الجهات المشاركة كلاً من: مطارات دبي، مركز محمد بن راشد للفضاء، المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.

فيما تشارك سبع جهات رائدة في التحول الرقمي من القطاع الخاص ضمن المنصة والتي تتضمن كلاً من الإمارات للمزادات وشركة ديل، وفيزا وهواوي، وكلاوديرا، ونتورك إنترناشونال، وشركة سنوفليك.

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