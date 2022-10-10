محمد بن راشد: التقنية على رأس أولويات دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن معرض جيتكس جلوبال الذي بدأ منذ 1981 وضع دبي على خارطة التقنية العالمية، ووضع التقنية على رأس أولوياتها، مشيراً سموه إلى أن أكبر معرض للتكنولوجيا في العالم ينطلق اليوم، على مساحة 2 مليون قدم مربع وبمشاركة 5000 شركة من 90 دولة منها 35 شركة ناشئة يتجاوز تقييم كل منها مليار دولار.

وقال سموه على حسابه في «تويتر»: «ينطلق أكبر معرض للتكنولوجيا في العالم على مساحة 2 مليون قدم مربع وبمشاركة 5000 شركة من 90 دولة منها 35 شركة ناشئة يتجاوز تقييم كل منها مليار دولار. جيتكس جلوبال الذي بدأ منذ 1981 وضع دبي على خارطة التقنية العالمية.. ووضع التقنية على رأس أولويات دبي».

ويستمر «جيتكس جلوبال 2022» في نسخته 42 والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خمسة أيام، ويتفوق على جميع نسخه السابقة من حيث الحجم والسعة الاستيعابية بمشاركة 5000 شركة موزعة على امتداد 26 قاعة عرض بمساحة إجمالية تبلغ مليوني قدم مربع ويشكل ذلك زيادة استثنائية قدرها 25 في المائة.

وتشكل الدورة الثانية والأربعون من «جيتكس 3.0» النسخة الأكثر تأثيراً في تاريخ الحدث كونها تغطي 7 موضوعات تكنولوجية متنوعة عبر مجالات الميتافيرس، ومستقبل الإنترنت اللامركزي، والاقتصاد الرقمي العالمي المستدام.

طموح الإمارات

ويعكس الحدث السنوي، بحجمه الاستثنائي وتوسعه المستمر، حركة التحول الرقمي الطموحة في دولة الإمارات والمنطقة، على غرار المبادرات الحكومية مثل البرنامج الوطني الإماراتي للمبرمجين، واستراتيجية دبي للميتافيرس، ومبادرة «Next GenFDI» التي ترتقي بدولة الإمارات إلى صدارة الاقتصاد الرقمي العالمي.

يضاف إلى هذا إطلاق جيتكس جلوبال 2022 فعالية «إكس - فيرس» برعاية مؤسسة «TMRW» وبالتعاون مع شركة «ديسينترا لاند»، وهي أضخم رحلة غامرة في العالم بمجال الميتافيرس تتضمن 28 علامة تجارية تجريبية وكذلك «جلوبال ديف سْلام»، أكبر ملتقى للمطورين والمبرمجين في الشرق الأوسط.

وقد استقطبت الفعاليتان اهتماماً عالمياً واسعاً، حيث تم حجز جميع المساحات الشاغرة المتوفرة فيهما في غضون شهرين.

وكان للشركات الإماراتية الحصة الأكبر من المستوى القياسي لتمويل الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2021، والبالغ 2.6 مليار دولار، وهو ما يفسر تخصيص قاعة إضافية في المعرض، وتحقيق زيادة قدرها 30 في المائة في عدد الجهات العارضة لتبلغ 1000 ضمن الفعالية المخصصة للشركات الناشئة في معرض جيتكس جلوبال، «نورث ستار».

عارضون جدد

ويستقطب جيتكس جلوبال هذا العام نسبة غير مسبوقة من العارضين الجدد بواقع 52 %، حيث اختار هؤلاء المعرض ودولة الإمارات شريكاً مفضلاً لاستراتيجياتهم في الوصول إلى السوق.

وستشهد موجة الاهتمام العالمي هذه استضافة فعالية «نورث ستار»، أكبر تجمع لشركات اليونيكورن هذا العام في دبي، مع وجود 35 شركة يونيكورن من 15 دولة تتطلع لاستكشاف فرص جديدة والتوسع في واحدة من أسرع أسواق العالم نمواً.

ويعتبر برنامج «أفريكا فاست 100» أكبر تجمع للشركات الأفريقية الناشئة تتم استضافته خارج قارة أفريقيا، خصوصاً وأن شركات التكنولوجيا الأفريقية تحظى أخيراً بإقبال واضح من جانب المستثمرين العالميين.

ويسعى المشاركون الدوليون الجدد في المعرض، مثل «بينانس» و«أوكو» و«إيه إم دي» و«تنسنت» و«بايت دانس»، إلى تعزيز وصول علاماتهم التجارية إلى الجمهور العالمي من خلال جيتكس جنباً إلى جنب مع «إف. تي. إكس»، إحدى أكبر بورصات العملات الرقمية في العالم، والتي تتميز بقاعدة عملاء تضم أكثر من 5 ملايين عميل عالمي مع متوسط حجم تداول يومي قدره 12 مليار دولار.

بدورها تعمل «جي 42»، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، على تقديم تجربة مذهلة لزوار جيتكس جلوبال من خلال استعراض الإمكانات العالية لشركاتها الأربع.

ومن أبرز المشاركين في جيتكس جلوبال 2022 أيضاً &e، أكبر مشغل لخدمات الاتصالات في المنطقة.. وحصلت الشركة في وقتٍ سابق من هذا العام على لقب أقوى علامة تجارية للاتصالات في العالم وفقاً لتقرير «براند فاينانس» لتصبح بذلك أول شركة تحقق هذا الإنجاز البارز في قطاع الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وسيكون جيتكس جلوبال 2022 أول معرض رئيسي تشارك فيه &e (اتصالات سابقاً) منذ إطلاق علامتها التجارية الجديدة في وقتٍ سابق من هذا العام.

ويجمع معرض جيتكس 250 كياناً حكومياً تقود المشاريع الرقمية الاستراتيجية والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وهيئات حكومية إماراتية تعمل على تطوير المدن الذكية والمشاريع الرقمية منها هيئة دبي الرقمية وهيئة أبوظبي الرقمية.

شركاء ورعاة

ويرتبط جيتكس جلوبال بالعديد من مذكرات التفاهم والشركات المؤسسية المهمة بين القطاع العام والشركات الخاصة، حيث شكل منصة لإبرام شراكات أعمال راسخة على مدار العقود الأربعة الماضية.

وتعد «هواوي» الراعي الماسي لمعرض جيتكس جلوبال والمبتكر الرائد عالمياً في شبكات الجيل القادم، من بين الشركات متعددة الجنسية التي ترتبط بعلاقات تعاون طويلة الأمد من خلال المعرض، وستعرض هذا العام أحدث منتجاتها الشاملة وحلولها المتقدمة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي تركز على مجالات الذكاء الاصطناعي، والطاقة الرقمية، والحوسبة السحابية، واتصالات الجيل الخامس، والأمن السيبراني، والتطبيقات الصناعية في عالم الميتافيرس.

وستكون مشاركة مايكروسوفت، الأكبر لها في جيتكس جلوبال حتى الآن عبر مشاركتها في جميع قطاعات التكنولوجيا، بما في ذلك فعاليتا «جلوبال ديف سلام» و«إكس - فيرس».

ويتضمن إصدار جيتكس 3.0 إطلاق سبع فعاليات تقنية خلال المعرض العالمي وهي «نورث ستار دبي» المخصص للشركات الناشئة، و«الذكاء الاصطناعي في كل شيء»، وقمة «مستقبل البلوك تشين» بالاشتراك مع سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، و«فينتك سيرج»، و«ماركتنغ مينيا»، إضافة إلى إطلاق حدثين جديدين هذا العام تم حجز المساحات فيهما بالكامل، وهما «جلوبال ديف سلام» المخصص للمبرمجين والمطورين العالميين، و«إكس - فيرس» المعني بعالم الميتافيرس.

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