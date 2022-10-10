شرطة دبي: تطبيقات ذكية

المصدر: (دبي - البيان)

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تشارك القيادة العامة لشرطة دبي، في معرض «جيتكس العالمي للتقنية 2022»، الذي ينطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، من خلال عرض أحدث إنجازاتها في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات الذكية والذكاء الاصطناعي.

وأكد اللواء خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، أن مشاركة شرطة دبي في معرض «جيتكس»، تأتي في إطار حرصها بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، على المشاركة في أهم المعارض العالمية، وعرض أبرز الإنجازات الشرطية التي تسهم في تعزيز الأمن والأمان، والعمل على إسعاد أفراد المجتمع من خلال توفير أفضل الخدمات والتطبيقات الذكية لهم عبر منصات شرطة دبي المختلفة، سواء عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي أو القنوات المختلفة.

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