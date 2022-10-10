ورشة حكومة دبي: حلول ذكية تعزز تجربة المتعاملين

المصدر: دبي - البيان

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تُشارك ورشة حكومة دبي في «أسبوع جيتكس». وتستعرض الورشة في هذه المشاركة مجموعة واسعة من الخدمات والحلول الذكية التي تسهم في تعزيز تجربة المتعاملين ومستويات رضاهم عن الخدمات المقدمة بما يهدف إلى الارتقاء بالقطاع الخدمي الحكومي في دبي ودولة الإمارات بشكل عام.

وقال فهد أحمد الرئيسي، المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي: «يواصل أسبوع جيتكس للتقنية أداء دوره محفزاً قوياً في تعزيز مكانة دبي على مستوى المنطقة والعالم باحتسابها سوقاً رائدة في مجال تبني أحدث التقنيات والابتكارات. ونحن حريصون على المشاركة في هذا الحدث المهم انطلاقاً من التزامنا تبني التقنيات المبتكرة بهدف تقديم خدمات متميزة لمتعاملي ورشة حكومة دبي».

وأضاف الرئيسي: «تستعرض ورشة حكومة دبي بمشاركتنا في أسبوع جيتكس للتقنية 2022، مجموعة من الخدمات الذكية التي توفر تجربة سلسة وسهلة للمتعاملين من خلال حلول رقمية فعالة لتقديم الخدمات. ونحن حريصون على المشاركة المستمرة في هذا الحدث المهم في إطار دعمنا للتحول الذكي الذي تقوده إمارة دبي في مجال الخدمات الحكومية تحت التوجيهات الرشيدة لقيادتنا الحكيمة التي تهدف إلى تبني أفضل التقنيات والممارسات والمعايير العالمية وصولاً إلى تحقيق سلامة وسعادة المتعاملين والارتقاء بمكانة دبي ودولة الإمارات على الصعيد الخدمي الحكومي».

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