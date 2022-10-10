هيئة الطرق: مركبة «كروز» كهربائية ذاتية القيادة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، مشاركتها بباقة واسعة من المبادرات والحلول الرقمية والتطبيقات والمحطات الذكية، في الدورة 42 من أسبوع جيتكس للتقنية 2022.

وتعرض الهيئة في جناحها، لأول مرة، مركبة «كروز» ذاتية القيادة والمصنعة لأول مرة بناء على مواصفات «شيفروليه بولت» الكهربائية، كما تسلط الهيئة الضوء على عدد من مبادراتها مثل منصة التوأم الرقمي لمحطة مترو دبي الذكية، والحلول الذكية لنقل ملكية مركبة، والجيل الجديد من مركبات الأجرة، وتطبيقات الهيئة الذكية وغيرها.

وأكد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، أن توسع هيئة الطرق والمواصلات في التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي في تعزيز الإنتاجية ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية، وتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين، لتسهيل حياة السكان والزوار في إمارة دبي، يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الارتقاء بجودة الحياة في إمارة دبي، وتوفير خيارات متعددة للسكان، لتكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتعزيز تنافسية دبي عالمياً بوصفها نموذجاً يحتذى في مجال تطوير آليات العمل الحكومي والارتقاء به إلى أفضل مستويات الكفاءة، وتحقيق الحياة الرقمية الكاملة.

وقال الطاير: الهيئة لديها خريطة طريق متكاملة لمستقبل التنقل ذاتي القيادة، وتمضي قدماً في تنفيذ استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذكية ذاتية القيادة بحلول عام 2030، حيث انتهت أخيراً من المرحلة الأولية من تجهيز الخرائط الرقمية لمنطقة جميرا، وذلك تمهيداً لإطلاق الخدمة فعلياً عام 2023، لتكون دبي المدينة الأولى عالمياً خارج الولايات المتحدة الأمريكية في التشغيل التجاري لمركبات كروز ذاتية القيادة.

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