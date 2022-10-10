محاكم دبي: مبادرات ومشاريع رقمية مبتكرة

المصدر: دبي - البيان

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تستعد محاكم دبي لمشاركتها في الدورة 42 لمعرض جيتكس، لاستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات الرقمية، من خلال المشروعات المبتكرة، التي تعد نقلة نوعية تضاف لمحاكم دبي في توظيف الإمكانات لجعل دبي منصة عالمية رائدة، من خلال خدمات متطورة تحقق معدلات نمو عالية في المستقبل.

حيث تأتي مشاركة محاكم دبي ضمن منصة حكومة دبي الذكية التي تسعى لتحويل مدينة دبي إلى المدينة الأذكى والأسعد في العالم، لمواكبة رؤية واستراتيجية حكومة دبي نحو التحول الرقمي لكل الخدمات المطروحة للجمهور.

وقال طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي، إن مشاركة دائرة محاكم دبي في المعرض تعتبر فرصة مثالية لاستعراض المبادرات والمشاريع الرقمية المبتكرة تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحو بناء مدينة ذكية متكاملة من خلال حكومة تعتمد خدماتها على التكنولوجيا الرقمية، باعتبارها الركيزة الأساسية التي تدعم مسيرتنا المهنية والقضائية وإبرازها في أحد أبرز المعارض الرائدة في مجال التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة.

مؤكداً سعي الدائرة نحو تحسين مؤشر كفاءة النظام القضائي عبر الخطط المندرجة تحت إطار إطلاق المحاكم عدداً من المبادرات الابتكارية الداعمة لاستراتيجية دبي الذكية التي تصنع منها فارقاً ابتكارياً تتميز فيه محاكم دبي في تقديم خدمات متميزة، لجعل الدائرة أحد أفضل رواد التحول الرقمي الحكومي في إمارة دبي.

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