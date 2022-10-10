بلدية دبي: الاستدامة البيئية والطاقة النظيفة

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دبي - البيان

تشارك بلدية دبي في معرض «جيتكس» وتستعرض خلاله أبرز المشاريع والمبادرات الجديدة والمبتكرة التي تقدمها لخدمة أفراد المجتمع، وتقنيات التخطيط الجيومكاني تعزيزاً لمكانتها بوصفها بلدية رائدة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وتحقيقاً لمساعيها الرامية إلى تبادل الخبرات والمعارف التكنولوجية بما يخدم جهودها في تخطيط وتنفيذ المشاريع الرائدة والذكية، التي تلبّي احتياجات سكان دبي، وتسهم في تعزيز سعادتهم ورفاهيتهم. وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «تحرص البلدية على المشاركة الفعّالة في المعارض التقنية المتخصّصة عالمياً، التي يعد معرض جيتكس أبرزها، كفرصة لإبراز أهم إنجازاتها ومشاريعها الحالية والمستقبلية، إضافة إلى حلولها الرقمية المبتكرة، وذلك تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز مفاهيم الابتكار والتميّز، وتسخير التقنيات الحديثة لتقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع». وأضاف الهاجري: «تشارك بلدية دبي هذا العام بمجموعة متنوعة من المشاريع والخدمات المبتكرة، أبرزها في مجال الطاقة النظيفة ومعالجة النفايات، بأفضل وأحدث المعايير التقنية».

مشاريع ذكية

وستقدم بلدية دبي أبرز مشاريعها في مجال الصرف الصحي، ومعالجة المياه، ومعالجة النفايات، والطاقة النظيفة، حيث ستشارك من خلال مشروع «تحويل الغاز الحيوي إلى طاقة» تجربتها في تصميم وتنفيذ محطة لتحويل الغاز الحيوي الصادر من عملية معالجة مياه الصرف الصحي وتحويله إلى طاقة نظيفة، تُستخدم لتشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي في ورسان.

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