دبي تستضيف مؤتمر الإمارات الثامن للعلاج الطبيعي 15 الجاري

المصدر: (دبي - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستضيف دبي مؤتمر الإمارات الثامن للعلاج الطبيعي الذي سيقام يومي 15 و16 أكتوبر الجاري فيما يصاحبه معرض طبي يشارك فيه ما يقارب 15 شركة تعرض أحدث التكنولوجيا في مجال العلاج الطبيعي.

ويشارك في المعرض الذي ترعاه جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية وبدعم من هيئة الصحة بدبي ودائرة الاقتصاد والسياحة ومؤسسة الإمارات الصحية وجامعة الشارقة وجامعة الخليج الطبية دبي… نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال العلاج الطبيعي من السعودية والأردن وبريطانيا وأيرلندا والدنمارك والولايات المتحدة الأمريكية فضلاً عن مشاركة رؤساء جمعيات العلاج الطبيعي من الدول الخليجية والعربية وأعضاء الجمعيات الآسيوية وممثلين عن العلاج الطبيعي العالمي.

وقالت الدكتورة أمل الشملان رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر إن محاور هذا الحدث الطبي ستركز على المشكلات الصحية المتعلقة بالهيكل العظمي العضلي والآلام المزمنة وتأهيل الإصابات الرياضية، لافتة إلى أن مشكلات الهيكل العظمي العضلي تشكل ثالث سبب لزيارة الطبيب والتي قد ينتج عنها آلام مزمنة مثل آلام الرقبة الظهر الركبة الكتف آلام القدم وكعب القدم.

ونوهت بأن دراسة علمية أجريت في عام 2021 أوضحت أن الألم وبالأخص ألم الظهر والرقبة يعد أول سبب لزيارة الطبيب والمشكلات الأخرى للهيكل العظمي العضلي، وأن الإصابات هي ثالث مسبب لحدوث الألم وزيارة الطبيب، مشيرة إلى أن المؤتمر سيناقش حالات ارتجاج المخ المصاحب للإصابات الرياضية وما ينتج عنه من مشكلات في التوازن.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز