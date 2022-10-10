شرطة أبوظبي تعزز الوعي بالوقاية من حوادث الغرق

المصدر: أبوظبي - البيان

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نفذ قسم الشرطة السياحية بإدارة التحريات والتحقيقات الجنائية في قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي برنامجاً لتوعية مرتادي شاطئ الحديريات وشاطئ البطين بأبوظبي للوقاية من حوادث الغرق والسباحة في الأماكن المخصصة بوجود مشرفين ومنقذين على مدار الساعة.

وشارك عناصر من فرسان شرطة أبوظبي بإدارة الدوريات الخاصة مع عناصر الشرطة السياحية في حملة السلامة من حوادث الغرق في إمارة أبوظبي 2022 التي تنفذها أبوظبي البحرية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والتي تضمنت توزيع كتيبات توعية تحتوي على أهم الإرشادات وأرقام الطوارئ على المرتادين للشواطئ.

خطورة

وناشدت شرطة أبوظبي المرتادين بضرورة تجنب السباحة ليلاً أو في ساعات الفجر الأولى لما في ذلك من خطورة كبيرة على أرواحهم، وحذرت من مخاطر ترك الأطفال دون رقابة أثناء السباحة في الشواطئ البحرية، وأكدت ضرورة الالتزام بالعلامات الإرشادية على الشواطئ.

وتنفذ الحملة «أبوظبي البحرية» وتشارك فيها القيادة العامة لشرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني ودائرة البلديات والنقل وقيادة حماية المنشآت الحيوية والسواحل.

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