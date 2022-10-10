تنسيق بين شرطة الشارقة وعدد من الجهات الحكومية

المصدر: الشارقة - البيان

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عقد مركز بحوث شرطة الشارقة في مقره اجتماعاً تنسيقياً بحضور ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية بإمارة الشارقة، وذلك في إطار مساعي شرطة الشارقة المستمرة إلى تعزيز التعاون والتنسيق في تحقيق الرؤى والأهداف الاستراتيجية المشتركة.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة في مجال البحث العلمي والإحصائي، والتسويق الإعلامي، إلى جانب عدد من المشاريع الحالية والمستقبلية ومتابعتها، وتنسيق الأدوار والمهام بين الجهات التي تتطلب التكامل المؤسسي.

من جهته، أشاد العميد الدكتور خالد الحمادي مدير إدارة مركز بحوث شرطة الشارقة، بالجهود التي تقوم بها الجهات الحكومية بالإمارة.

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