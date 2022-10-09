محمد بن راشد: جيتكس وضع دبي على خارطة التقنية العالمية

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن معرض جيتكس جلوبال الذي بدأ منذ 1981 وضع دبي على خارطة التقنية العالمية، ووضع التقنية على رأس أولوياتها، مشيراً سموه إلى أن أكبر معرض للتكنولوجيا في العالم ينطلق غداً، على مساحة 2 مليون قدم مربع وبمشاركة 5000 شركة من 90 دولة منها 35 شركة ناشئة يتجاوز تقييم كل منها مليار دولار.

وقال سموه على حسابه في "تويتر": "غداً ينطلق أكبر معرض للتكنولوجيا في العالم على مساحة 2 مليون قدم مربع وبمشاركة 5000 شركة من 90 دولة منها 35 شركة ناشئة يتجاوز تقييم كل منها مليار دولار . جيتكس جلوبال الذي بدأ منذ 1981 وضع دبي على خارطة التقنية العالمية.. ووضع التقنية على رأس أولويات دبي."

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