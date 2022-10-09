شرطة دبي تنجح في تأمين 29 مليون مسافر ومليوني طن من الشحنات خلال 2021

المصدر: وام

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أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن الإدارة العامة لأمن المطارات، من الإدارات المتقدمة في الأداء الأمني التخصصي في شرطة دبي وتمتلك منظومة عمل عالية المستوى، وممكنات وتقنيات وكفاءات وخبرات مكنتها من التميز بأدائها الأمني، مشيراً إلى نجاحها بالتعاون مع الشركاء في تأمين 29 مليوناً و110 آلاف و609 مسافرين ومليونَين و524 ألفاً و918 طناً من الشحنات، خلال العام 2021.

وقال معاليه إن مطار دبي الدولي يعتبر نموذجاً عالمياً لمطار متطور وعمليات متقدمة، ونقطة وصل والتقاء ما بين الشرق والغرب، ومحطة عالمية مؤثرة في قطاع الطيران المدني، واستطاع ولا يزال تحقيق أرقامٍ قياسية في نمو حركة المسافرين والشحن في مختلف الظروف والأحوال العالمية، وهو أحد ركائز التنمية في إمارة دبي، لذا عملت شرطة دبي، ومنذ وقت مبكر، على تسخير إمكانياتها وقدراتها وخبراتها الأمنية وإعداد استراتيجيات أمنية تعزز من الأمن والأمان وتوفر سبل الراحة، وصولاً إلى تحقيق مستوى عال من الجودة في تقديم الخدمات للشركاء والمسافرين ولمستخدمي المطار، وفق أعلى المعايير الأمنية والممارسات، وبما يتطابق مع الإجراءات والمعايير والمقاييس الوطنية والدولية لأمن الطيران المدني.

جاء ذلك خلال تفقده الإدارة العامة لأمن المطارات، ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، يرافقه اللواء الطيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، واللواء علي عتيق بن لاحج، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات وعدد من القيادات بسرطة دبي.

واطلع معالي الفريق عبد الله خليفة المري، على المؤشرات الاستراتيجية للإدارة، وأبرز الإحصاءات والإنجازات والمبادرات التي تحققت في العام الماضي، منها تحقيق الإدارة في العام 2021 نسبة 100 في المائة في مطابقة المقاييس الوطنية والدولية لأمن الطيران في تقارير التدقيق الداخلي والخارجي، وهي النسبة ذاتها التي تحققت في العام 2020، ما يعكس حرص الإدارة على استدامة العمل الأمني وفق المقاييس المطلوبة والأهداف المرسومة.

واطلع معاليه كذلك على مبادرات الإدارة العامة لأمن المطارات في مجال تطوير منظومة العمل، منها مبادرة "المنصة الافتراضية لتمارين الطاولة الاستراتيجية" والذي تم إنجاز ما نسبته 80% منها و"بوابات الموظفين الذكية" والتي تندرج ضمن مبادرات النقلة النوعية، وتم تحقيق ما نسبته 35% من المبادرة وكذلك مبادرة "Marshaler " وهي فكرة إبداعية تنظيمية ذكية تعتمد على تنقية اتصال ناجح بين المفتشين، لتسهيل عملية تقديم الخدمة الأمنية في نقاط التفتيش، وتم تحقيق ما نسبته 80% منها.

واستمع معاليه إلى عرض يوضح المؤشرات الخاصة بالإدارات الفرعية كافة حيث حققت كل من إدارات أمن مبنى 1 و2 و3 وإدارة أمن مطار آل مكتوم، وإدارة أمن الشحن، وإدارة الحراسات، وإدارة التدقيق الأمني، نسبة 100% في المؤشر الرئيسي للإدارات، كما حققت إدارة المراقبة الأمنية نسبة 100% في مؤشر متوسط كفاءة عمل الأجهزة الأمنية داخل المطارات، وحقق مركز دبي لأمن الطيران المدني المركز الإقليمي المعتمد في الشرق الأوسط لمنظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" نسبة 92%، في مؤشر نسبة الموظفين الذين تم تدريبهم دون تكرار حسب التخصصات الوظيفية، في حين كان المستهدف 54% وحققت إدارة الشؤون الإدارية نسبة 98.1% في مؤشر السعادة الوظيفية بناء على استطلاع حكومة دبي لسعادة الموظفين.

وفي ختام التفتيش أشاد معالي الفريق عبدالله خليفة المري بمستوى الجهود المبذولة من قبل الإدارة وقيادات الإدارات الفرعية والموظفين الميدانيين، مؤكداً دورهم المحوري في توفير بيئة آمنة وسالمة في المطارات.

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