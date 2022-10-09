برعاية منصور بن زايد .. الكونغرس العالمي للإعلام يستقطب قادة وصناع قرار ومتحدثين عالميين في قطاع الإعلام

المصدر: وام

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تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة أعلنت مجموعة أدنيك عن قائمة المتحدثين في مؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام الذي يقام على مدار 3 أيام ضمن فعاليات الكونغرس في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر المقبل وتضم قادة وصناع قرار ومسؤولين كبارا في مؤسسات إعلامية بارزة من مختلف دول العالم.

يوفر مؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام تحت شعار (صياغة مستقبل قطاع الإعلام) منصة عالمية حقيقية لحوار حيوي حول مستقبل قطاع الإعلام في العالم، ويركز على رسم ملامح مستقبل القطاع من خلال توحيد الجهود وتبادل الأفكار المبتكرة والحلول التقنية المتطورة.

تشتمل الدورة الأولى من الكونغرس العالمي للإعلام الذي تنظمه مجموعة أدنيك بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات (وام) على معرض ومؤتمر، لاستكشاف أحدث التطورات في قطاع الإعلام وآفاقه المستقبلية

و يوفر هذا الحدث العالمي للمؤسسات الإعلامية منصةً مميزة لمناقشة فرص التعاون والشراكات التي من شأنها تعزيز قطاع الإعلام، وضمان استدامته على المدى البعيد، ومواصلة تقديم محتوى موثوق ومفيد.

وقال سعادة محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات /وام/ رئيس اللجنة العليا المنظمة للكونغرس العالمي للإعلام إن المؤتمر المصاحب للكونغرس العالمي للإعلام إن المؤتمر يضم عددا من المتحدثين يمثلون حكومات و منصات إعلامية متعددة إضافة إلى خبراء إعلاميين مؤكدا أن الهدف من المؤتمر تعزيز الحوار بين الممارسين والمنظمين للإعلام بشتى صوره و الوصول إلى حلول للتحديات التي يواجهها قطاع الإعلام إلى جانب رسم خارطة طريق مستقبلية للنهوض بالإعلام.

من جانبه، قال سعيد المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال للفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك: : " يشكل استقطاب الكونغرس العالمي للإعلام لهذه الكوكبة من المتحدثين البارزين من مختلف دول العالم تأكيداً على أهمية هذا الحدث العالمي باعتباره منصة عالمية فاعلة تجمع القادة وصناع القرار والمؤثرين، ورواد ومؤسسات الإعلام من دول العالم لبحث الرؤى والتصورات، والأفكار المبتكرة التي تسهم في رسم ملامح القطاع في المستقبل، والدور المحوري الذي يلعبه الكونغرس في دعم تكوين علاقات الأعمال العالمية وإعادة تصور الشركات في مستقبل قطاع الإعلام.

تشمل قائمة المتحدثين الذي تأكد حضورهم شخصيات بارزة من بينها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش و معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد ومعالي مونيكا موتسفانجوا، وزيرة الإعلام والدعاية والإذاعة من زيمبابوي وواين بيرغ، الرئيس التنفيذي لقطاعات الإعلام الرقمي والثقافة والأزياء في مدينة نيوم، من المملكة العربية السعودية ونجيب قويعة، الرئيس التنفيذي لمدينة موريشيوس الإعلامية وأدريان مونك، المدير العام ورئيس شؤون المشاركة العامة والاجتماعية في المنتدى الاقتصادي العالمي من سويسرا وزُبير تيمول، الشريك الحالي ونائب الرئيس في شركة ميلت ووتر من الإمارات وخافيير فيلانوفا، المدير التنفيذي لميجاميديا من تشيلي وصوفي هفيتفيد، كبيرة المستشارين الإعلاميين والباحثة في شؤون الدراسات المستقبلية في معهد كوبنهاجن للدراسات المستقبلية من الدنمارك وسانجاي سندواني، المدير التنفيذي لصحيفة إنديان إكسيبرس أونلاين من الهند وفيليب بيتيتبونت، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لمنصة نيوزبريدج من فرنسا وأدريان ويلز، الرئيس التنفيذي لشركة إينكس من لوكسمبورغ.

ويستضيف الكونغرس العالمي للإعلام منصةً عالمية تتيح للمشترين والبائعين الاجتماع وتبادل الأفكار والتواصل ومزاولة الأعمال التجارية واستكشاف منتجاتٍ وحلول وتقنيات جديدة، بوجود أكثر من 150 شركة متخصصة من قطاع الإعلام والإنتاج، مما يقدم فرصةً مثالية للارتقاء بقطاع الإعلام في المنطقة والعالم.

وللتسجيل لحضور الكونغرس العالمي للإعلام، يرجى زيارة الرابط التالي (https://globalmediacongress.ae/en/ ).

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