عهود الرومي تبحث توسيع وتطوير مجالات التعاون مع رئيس اللجنة الرئاسية للتحول الرقمي في كوريا الجنوبية

المصدر: وام

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بحثت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، مع معالي كوه جيان رئيس اللجنة الرئاسية للتحول الرقمي في كوريا الجنوبية، توسيع مجالات التعاون وتبادل المعرفة والخبرات في مجالات تسريع التحول الرقمي وتبني التكنولوجيا المتقدمة لتطوير العمل الحكومي.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية لوفد من حكومة دولة الإمارات إلى جمهورية كوريا الجنوبية، عقدت خلالها عهود الرومي سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين الكوريين الجنوبيين، ركزت على التعرف على تجارب كوريا الجنوبية في التحول الرقمي الحكومي وتطوير المنصات والأعمال والخدمات الحكومية على الميتافيرس، بحضور سعادة محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، وسعادة عبد الله سيف النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية كوريا الجنوبية وعدد من المسؤولين.

وشهدت الزيارة عقد اجتماعات ثنائية ولقاءات مع عدد من المسؤولين الحكوميين المكلفين بملفات التطوير الحكومي والتحول الرقمي، ومن ضمنهم معالي بانغ مون-كيو وزير تنسيق السياسات الحكومية بمكتب رئاسة مجلس الوزراء، ومعالي لي يونغ وزيرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسعادة هان تشانغ- سوب نائب وزير الداخلية والسلامة المكلف بملف التطوير والابتكار الحكومي والحكومة الرقمية، وسعادة جي هيون هان نائب عمدة سيئول، وسعادة كانغ يو سيك رئيس مؤسسة سيئول الرقمية، وسعادة هيونغ جون بارك عمدة مدينة بوسان.

وأكدت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل حرص حكومة دولة الإمارات على ترجمة توجيهات القيادة بتعزيز الشراكات وتطوير نماذج التعاون الدولي الهادف لدعم وتسريع جهود التحول الرقمي الحكومي، بما ينعكس إيجاباً على مستويات الأداء والكفاءة الحكومية، ويعزز تجارب المتعاملين، ويرتقي بحياة المجتمع.

وقالت عهود الرومي إن دولة الامارات وجمهورية كوريا الجنوبية تتمتعان بعلاقات استراتيجية قوية، وإن الزيارة هدفت إلى التعرف على تجربة كوريا المتطورة في تعزيز وتسريع التحول الرقمي وبناء نماذج تكامل وتنسيق حكومية رقمية فعالة بين الجهات الحكومية، لتعزيز أداء الحكومة والتنافسية الرقمية لكوريا، إضافة الى التعرف على جهود الحكومة الكورية في تطوير المنصات الحكومية لتقديم الخدمات على الميتافيرس، وابتكار الحلول المبنية على الرقمنة والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في تطوير مجالات العمل الحكومي، ومشاركة الرؤى والتوجهات التي طورتها حكومة دولة الإمارات في هذا المجال، والتعريف بتجربتها ومنهجية عملها الجديدة، وتوجهاتها للتركيز على التحول الرقمي لبناء حكومة مستقبلية متقدمة.

وتعرف وفد حكومة دولة الإمارات خلال لقاء مع معالي كوه جيان رئيس اللجنة الرئاسية للتحول الرقمي في كوريا الجنوبية، إلى مجالات عمل اللجنة التي تم انشاؤها في يوليو 2022 وتتبع مباشرة رئيس جمهورية كوريا الجنوبية وتضم في عضويتها 23 عضواً من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وقيادات الشركات الرقمية الرائدة في القطاع الخاص، ودورها في تعزيز التنسيق وتكامل الجهود بين الجهات والوزارات الحكومية في كوريا الجنوبية، وإنشاء وتصميم نموذج لدور الحكومة كمنصة رقمية واحدة بالشراكة مع القطاع الخاص وخبراته في هذا المجال بما يدعم تكامل جهود التحول الرقمي الشامل ويعزز التنافسية الرقمية العالمية لكوريا الجنوبية.

واستعرض الاجتماع توجهات وأجندة اللجنة الرئاسية الكورية وتطرق إلى 20 برنامجا تجريبيا تقودها اللجنة من خلال تنسيق العمل بين الجهات الحكومية لتحسين وتطوير الخدمات والأعمال الحكومية باستخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، من ضمنها برامج الشراكة المجتمعية في تصميم الخدمات الحكومية، ومبادرات تقديم الخدمات الحكومية المتكاملة من خلال تطبيقات ذكية مطورة من قبل القطاع الخاص، ومشاريع لتحفيز ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة على تبني الأعمال الرقمية في كافة القطاعات.

وبحثت عهود الرومي خلال اجتماع مع هان تشانغ-سوب نائب وزير الداخلية والسلامة المسؤول عن ملف التطوير والابتكار الحكومي والحكومة الرقمية، تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات التحول الرقمي، وتعرفت إلى دور الوزارة في تعزيز جهود الابتكار الرقمي وتطوير السياسات الرقمية والخدمات الرقمية، الهادفة إلى الانتقال من الحكومة الرقمية إلى منصة رقمية واحدة ترسخ قيما جديدة للعمل الحكومي وتدعم تسريع ابتكار الحلول لتحديات العمل الحكومي.

وعقدت معالي عهود الرومي اجتماعاً مع سعادة كانغ يو سيك رئيس مؤسسة سيئول الرقمية، تم خلالها عرض خطة سيئول الرقمية في مجال الميتافيرس التي سيتم انجاز المرحلة الأولى منها بنهاية عام 2022، والتي تطمح من خلالها المؤسسة إلى تحسين تجارب المتعاملين واستخدام تقنيات الواقع الافتراضي في تطوير وتقديم الخدمات الحكومية وتعزيز التحول الرقمي.

وتعمل مؤسسة سيئول الرقمية على تنفيذ "سيئول ميتافيرس" ليشكل عالماً افتراضيا متكاملاً تقدم من خلاله خدمات حكومية شاملة، إضافة لتوفير منصة لمشاركة أفراد المجتمع في تصميم وتطوير الخدمات من خلال إتاحة الفرصة لهم لتقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم، كما توفر سيئول ميتافيرس تجارب تفاعلية للمستخدمين ومناطق الجذب السياحي في المدينة.

وتسعى مؤسسة سيئول الرقمية التي تتبنى تهيئة بيئة ميتافيرس متكاملة هدفاً أساسياً، إلى تطوير منظومة متكاملة لأخلاقيات الميتافيرس لتبنيها في المنصة الجديدة، إضافة إلى تطوير العمليات الحكومية الافتراضية، وتعزيز الابتكار في مجالات الميتافيرس، وتمكين الأفراد من بناء هوية رقمية مبنية على تقنية الرموز غير القابلة للاستبدال "أن. أف. تي"، لتعزيز مستويات الأمن السيبراني وحماية المعلومات الشخصية للمستخدمين.

نائب عمدة سيئول يستعرض تجربة المدينة الذكية

وتعرف وفد حكومة الإمارات خلال اجتماع مع سعادة جي هيون هان نائب عمدة مدينة سيئول على الجهود لتحقيق هدف حكومة المدينة بجعلها واحدة من أفضل 5 مدن ذكية في العالم، من خلال سياسة سيئول الرقمية التي تم إعلانها مؤخرا وتتبنى جملة من الإجراءات لتعزيز التحول الرقمي لتحقيق أعلى مستويات جودة الحياة لسكان العاصمة الكورية الجنوبية.

وتناول نائب عمدة سيئول جهود المدينة في بناء قدرات السكان الرقمية من خلال تنظيم دورات تدريبية رقمية لأفراد المجتمع وإقامة وأكشاك رقمية لكبار السن، وتطرق إلى توجهات المدينة لإطلاق منصة ميتافيرس لتقديم الخدمات الحكومية والاقتصادية والتعليمية.

والتقت معالي عهود الرومي معال بانغ مون-كيو وزير تنسيق السياسات الحكومية بمكتب رئاسة مجلس الوزراء في كوريا الجنوبية وتعرفت على إستراتيجية كوريا الرقمية 2027 التي تم اطلاقها مؤخرا وتتضمن 5 محاور تشمل تطوير أفضل القدرات والكفاءات الرقمية في العالم، وبناء المجتمع الرقمي الشامل لكافة الفئات، وتعزيز دور الحكومة كمنصة رقمية واحدة، إضافة الى توسيع الاقتصاد الرقمي وبناء الثقافة والابتكار الرقمي.

واطلعت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل على تجربة اللجنة الحكومية المختصة التي يترأسها وزير تنسيق السياسات الحكومية، والتي تعمل على تقييم وتنسيق مشاريع السياسات والقوانين المقترحة من الحكومة، ومتابعة وتقييم مستويات التقدم في تنفيذ جدول الأعمال الوطني الذي يتضمن 120 أولوية، إضافة إلى تحديث التوجهات الحكومية دورياً لتواكب التطورات والمتغيرات العالمية.

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