برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. إطلاق النسخة الثانية والموسعة من "البرنامج التدريبي بودكاست الشباب العربي"

المصدر: وام

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برعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس مركز الشباب العربي، يفتح المركز للمواهب العربية الشابة باب التسجيل في النسخة الثانية والموسعة من "البرنامج التدريبي بودكاست الشباب العربي" الذي يمكّن المواهب الإبداعية الشابة من مختلف البلاد العربية بمهارات تخصصية ولقاءات وفرص دعم ضرورية لإنشاء قنوات البودكاست الهادفة ولإنتاج المحتوى المسموع الذي يلامس قضايا الشباب، ويدعم مسارات التنمية البشرية واقتصادات ومجتمعات المعرفة في المنطقة العربية.

واستجابة للصعود المتنامي لمشاريع التدوين الصوتي لدى الشباب، يهدف البرنامج إلى تزويد الشباب بالمهارات الأساسية والمتقدمة اللازمة للانطلاق بمنصاتهم الصوتية الخاصة بدعم من مختصين وخبراء في مجال البودكاست من الشركاء، كما يمكّنهم من خلال دورات تدريبية وورش عمل في مجال صناعة البودكاست والمدونات الصوتية، بالإضافة إلى جلسات استشارية مباشرة بين الشباب و الخبراء والملهمين في عالم البودكاست.

وينظم المركز النسخة الجديدة من البرنامج بالتعاون مع مؤسسات رائدة في صناعة المحتوى العربي ومنها المنصات العالمية "صوت" ، و"محتوايز" ، و"مُلهم بلَس" ، و"أنغامي" ، والتطبيق المعرفي"وجيز"، و أكاديمية سكاي نيوز عربية.

وأكدت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي أن الشباب يمتلك الفكر والموهبة لإبداع المحتوى البنّاء والإيجابي والمنافس عالمياً والذي يرصد قصص النجاح ويبرز النقاط المضيئة، والنماذج الملهمة والتجارب الرائدة في مختلف الميادين، ودور مؤسسات العمل الشبابي هو دعمه وتمكينه بالمهارات والأدوات والخبرات التي تؤهله لتحويل أفكاره المبتكرة إلى مشاريع واعدة.

وأضافت معاليها أن صناعة المحتوى تقدم فرصاً جديدة للمواهب الشابة للمساهمة في منتجات الاقتصاد الرقمي والإبداعي، وتنشر المعرفة، وتعزز الوعي، وتبرز قصص النجاح.

وأوضحت انه من المتوقع أن يصل عدد مستمعي البودكاست عالمياً إلى 424 مليوناً بنهاية عام 2022 وتشير تقديرات إلى أن عدد قنوات البودكاست تجاوزت 2.4 مليوناً وزاد عدد حلقاته عن 66 مليون حلقة في يونيو 2022 وهذه فرصة للشباب للاستفادة من هذا التوجه العالمي الناشئ لتحقيق ذاتهم والمساهمة في دعم مجتمعاتهم.

وكانت النسخة التأسيسية من البرنامج التدريبي لبودكاست الشباب العربي قد دعمت 20 قناة جديدة لإنتاج البودكاست عربياً كما سهّلت دعم شركاء البرنامج 9 قنوات تم اختيارها لتسويقها من قبل الشركاء، وأهّلت 100 شاب وشابة، وقدّمت أكثر من 80 ساعة تدريبية.

ويشمل محتوى البرنامج دورات تخصصية في إنتاج البودكاست، والتسجيل الصوتي، والتلوين الصوتي، بالإضافة إلى ورش مونتاج وتسويق البودكاست، فيما سيحظى أفضل 20 متأهلاً بمرحلة تدريب مكثفة النهائية، تتضمن ساعات من الاستشارات التقنية مع خبراء في المجال لتطوير الأفكار، وتحسين خطة العمل، والإجابة عن الأسئلة، ضمن جلسات مباشرة حول تطوير خطط العمل وتطوير الإنتاج التقني، وتطوير خطط النشر والتسويق.

ويتم التدريب على مرحلتين يشارك في الأولى 100 شاب وشابة ليقدموا حلقات بودكاست بنهايتها، تختار منها لجنة البرنامج أفضل 20 حلقة، ليتأهل أصحابها إلى المرحلة الثانية التي تشمل جلسات تدريبية مكثفة، تنتهي باختيار المشاريع الفائزة لتكريم الثلاثة الأوائل.

ويستقطب البرنامج التدريبي بودكاست الشباب العربي في دورته الثانية الشباب العربي من سن 18 حتى 35 عاماً من المهتمين بالبودكاست وتصميم وتخطيط وتنفيذ وإنتاج المحتوى الإبداعي المسموع باللغة العربية.

ويمكن للشباب تقديم طلبات الانتساب إلى النسخة الثانية من البرنامج التدريبي بودكاست الشباب العربي من خلال الرابط الإلكتروني: https://podcast.arabyouthcenter.org/ar/registration

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