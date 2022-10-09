بحث فرص الشراكات الدفاعية والعسكرية بين الإمارات وأمريكا

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل اللواء الركن طيار فلاح محمد القحطاني الوكيل المساعد للسياسات والاتصال الدفاعي بوزارة الدفاع وفداً من كبار موظفي الكونجرس الأمريكي.

ورحب في بداية اللقاء بالوفد الأمريكي، مشيداً بتطور ونمو علاقات التعاون والصداقة القائمة بين البلدين الصديقين، متطلعاً أن تسهم هذه الزيارات في دفع علاقات البلدين إلى الأمام في مختلف المجالات.

وبحث الجانبان مسارات التعاون والفرص المطروحة للشراكات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة في المجالات المختلفة منها الدفاعية والعسكرية.

واستعرض اللواء القحطاني مع الوفد الأمريكي عدداً من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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