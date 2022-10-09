بحث تعزيز الموارد بمجتمع إدارة الطوارئ والأزمات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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التقى عبيد راشد الحصان الشامسي نائب رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر السويدي، وذلك ليستكمل الاجتماعات التمهيدية مع الجهات الاتحادية كافة، تمهيداً للقاء الوطني الاستراتيجي.

وخلال الاجتماع، تطرق الحضور إلى أهمية تعزيز القدرات والموارد في مجتمع إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والتحضير للمرحلة المقبلة، من خلال وضع استراتيجيات ومنهجيات مستقبلية، بهدف الحد من تأثير المخاطر والتهديدات المستقبلية، عبر أساليب وطرق ذكية ومتقدمة، تواكب متغيرات العصر.

من جهته، أكد عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حرص الوزارة على تعزيز أوجه التعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، لتنسيق الجهود والإجراءات الوطنيــة الداعمة لأعلى درجات الجاهزيـة.

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