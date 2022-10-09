شرطة دبي تنال شهادة «الآيزو» في إدارة المنظمات التعليمية

المصدر: دبي - البيان

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تسلم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية شرطة دبي، شهادة «الآيزو» في نظام إدارة المنظمات التعليمية 21001:2018 «ISO»، من بتم راجين، المدير الإقليمي لفرع اعتماد الشهادات في شبه الجزيرة العربية بشركة «SGS» للتصنيف والتقييم، بحضور اللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، والعميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، مدير أكاديمية شرطة دبي بالوكالة، ومديري الإدارات الفرعية وعدد من الضباط وفريق العمل.

وأشاد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، بالإنجاز المتميز الذي حققته القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في أكاديمية شرطة دبي، موجهاً شكره وتقديره إلى مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، ومدير الأكاديمية بالوكالة، ومديري الإدارات الفرعية، وطاقم التدريس وجميع موظفي الأكاديمية، على ما بذلوه من جهود للحصول على شهادة المواصفة الخاصة بنظام إدارة المنظمات التعليمية.

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