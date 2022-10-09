«آيسنار أبوظبي».. منصة للأعمال والتواصل

المصدر: أبوظبي- البيان، ووام

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تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، كشفت مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الداخلية، وبالشراكة الاستراتيجية مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي عن أجندة ورش العمل رفيعة المستوى التي تستضيفها الدورة السابعة من المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي» في الفترة بين 10 و12 أكتوبر الجاري.

ويستقطب المعرض الجهات المعنية في قطاع الأمن السيبراني الوطني في إطار السعي لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وإرساء عالمٍ متصل أكثر أماناً.

ويستضيف المعرض عدداً من أبرز الجهات العارضة لتسليط الضوء على أحدث الابتكارات والحلول في مجال الأمن، حيث يوفر منصة للأعمال والتواصل والحوار بين الهيئات والشركات المحلية والإقليمية والعالمية من 33 دولة، والتي تتركز عملياتها في قطاعات الأمن الوطني، والأمن السيبراني، وأجهزة الشرطة وجهات إنفاذ القانون، وحماية البنية التحتية.

ويتهيأ مجمع توازن الصناعي، الذراع الممكنة للتطوير الصناعي لمجلس التوازن الاقتصادي، إلى الكشف عن عدد من القدرات والكفاءات الجديدة خلال مشاركته في المعرض.

وسوف يتخلل مشاركة المجمع في المعرض الإعلان عن إطلاق التطويرات الجديدة لمركز أبوظبي لفحص الأسلحة والذخائر – وهو مركز معتمد عالمياً للفحص عبر عضوية دولة الإمارات العربية المتحدة في اللجنة الدولية لفحص الأسلحة والذخائر(CIP) – والذي يقوم بفحص واعتماد مختلف أنواع الأسلحة والذخائر الخفيفة.

كما سيتم أيضاً عرض الأنظمة والخدمات المبتكرة لمختبر واثق، والذي يوفر أحدث أنواع الأنظمة والحلول المتطورة في مجال الأمن السيبراني من خلال أربعة معامل متخصصة.

وأكد شريف هاشم الهاشمي، رئيس مجلس إدارة مجمع توازن الصناعي، على حرص المجمع على المشاركة في هذا الحدث المهم والذي يوفر الفرصة للتعريف بأنشطة وإنجازات المجمع.

وقال المهندس فايز صالح النهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجمع توازن الصناعي أن معرض آيسنار يمثل منصة مهمة يتاح من خلالها إطلاع الزوار والمهتمين من القطاع على الخدمات المتطورة التي يوفرها المجمع في مجالات الأمن والسلامة.

حلول

إلى ذلك، كشفت شركة بيانات، التابعة لـ«جي 42» والمختصة في مجال حلول البيانات الجيومكانية القائمة على الذكاء الاصطناعي، عن مشاركتها في المعرض.

وتعتزم الشركة استعراض مجموعة من حلولها المبتكرة التي ستسهم في التخطيط واتخاذ القرارات، مثل «منصة التوأمة الرقمية» المخصصة لاستنساخ البنية التحتية للمباني، «طاولة الرمل الرقمية» التي تتيح إنجاز عملية تخطيط الطرق بشكلٍ آمن إلى جانب عرض الشوارع بلقطات بانورامية.

وقال المهندس حسن الحوسني، الرئيس التنفيذي لشركة بيانات «إن معرض آيسنار أبوظبي يمثل إحدى أضخم الفعاليات في القطاع، ويجمع نخبة من الخبراء والمختصين في المجالات الحيوية مثل الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية.

«جي 42 سمارت نيشن»

كما أعلنت جي 42 سمارت نيشن، التابعة لمجموعة جي 42 والمختصة في حلول التحوّل الرقمي القائم على الذكاء الاصطناعي والرامية إلى رسم ملامح المدن الذكية المستقبلية، عن مشاركتها في (آيسنار أبوظبي 2022).

وتستعرض الشركة خلال الفعالية مجموعة متنوعة من تقنيات المدن الذكية، بدءاً من منصة تحليلات الفيديو المتكاملة والقائمة على الذكاء الاصطناعي والمصممة لمراقبة وتتبع المركبات والأفراد والأجسام، ووصولاً إلى منصة القيادة والتحكم القائمة على تكنولوجيا التوأم الرقمي.

وقال براتيك بهارادواج، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة جي 42 سمارت نيشن: «تُطور شركتنا مجموعة من حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة والمصممة خصيصاً لمدن المستقبل، ما يجعلها أكثر أماناً وذكاءً وسلامة.

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› «توازن الصناعي» يعلن قدرات جديدة خلال الحدث

› «بيانات» تعرض أحدث الحلول الجيومكانية لحماية البنية التحتية

› «جي 42 سمارت نيشن» تستعرض تقنيات المدن الذكية

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