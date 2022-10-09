افتتاح مهرجان التمور في أسوان بدعم إماراتي

المصدر: القاهرة - البيان

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افتتح المهرجان الدولي السادس للتمور المصرية في محافظة أسوان، والذي تنظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة المصرية ومحافظة أسوان، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وبدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة.

وأشاد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري بالعلاقات التاريخية القوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة الداعمة للأخوة والأشقاء العرب في كل مكان، وبجهود الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي على نجاحها في تنظيم هذا المهرجان بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وكافة جهات الاختصاص على مستوى الجمهورية.

رؤية واعدة

وأشار المهندس أحمد سمير إلى أن المهرجان جاء لتوحيد جهود كافة الجهات من مؤسسات حكومية وجهات بحثية ومنظمات دولية للنهوض بالقطاع، وإيجاد الحلول التطبيقية للمشاكل التي تواجه منتجي ومصنعي التمور وإقامة روابط قوية بين تلك الجهات ومنتجي ومصنعي التمور، وأيضاً لتوثيق الروابط وتبادل الخبرات بين منتجي ومصنعي التمور من داخل وخارج مصر، فضلاً عن تشجيع الابتكار والمنافسة ونقل المعلومات الحديثة وتبادل الخبرات.

تعزيز المصداقية

بدوره، قال الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي إلى أن تنظيم هذا المهرجان يأتي بناء على توجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ومتابعة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان،وزير التسامح والتعايش حيث تعمل الأمانة العامة للجائزة على تنمية وتطوير البنية التحتية لقطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، عبر تنظيم سلسلة من مهرجانات التمور في عدد من الدول.

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