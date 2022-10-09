مدينة إكسبو تحتفل بفعاليات تراثية وعروض ضوئية

المصدر: دبي - البيان

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شهدت مدينة إكسبو دبي إقبالاً كبيراً من الزوار لحضور فعاليات ذكرى المولد النبوي التي شملت فقرات تراثية وشعبية وعروضاً ضوئية مبهرة.

وعاش الحضور تجربة آسرة مع مجموعة فن «المالد» التي أنشدت الذكر والمدائح النبوية وقصصاً من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، في ساحة الوصل، القلب النابض لمدينة إكسبو دبي، ورافقتها عروض ضوئية خلابة على قبة الساحة التي تشكل أكبر شاشة عرض بنطاق 360 درجة في العالم.

وستستمر فعاليات المولد النبوي هذا اليوم من بعد أذان المغرب إلى موعد أذان العشاء.

إلى ذلك، تشهد قبة ساحة الوصل مساء عرض «راشد الخير»، بمناسبة الذكرى السنوية لرحيل المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، ويقدم العمل الإبداعي استعراضاً لمسيرة باني دبي ورؤيته ويبعث برسالة وفاء وعرفان لقائدٍ يشهد له سجله وإنجازاته.

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