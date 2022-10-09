محمد الشرقي يستقبل ضيف احتفالية المولد النبوي في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - وام

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استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في قصر الرميلة، فضيلة الشيخ إبراهيم الخليل البخاري، أمين عام جماعة مسلمي كيرالا - ضيف مهرجان البدر الذي يقام تحت رعاية سموه بالإمارة.

ورحّب سموه بالضيف، مشيرا إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بإحياء هذه المناسبة المهمة في تاريخ الأمة الإسلامية وسننها ومواقفها المؤثرة.

وأشاد البخاري، بدعم سموه ورعايته لمهرجان البدر الذي يهدف لاستذكار السيرة النبوية الشريفة ونشر قيم وأخلاق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وترسيخها في نفوس الأجيال.

كما توجه بالشكر إلى سموه لدعمه لاحتفالية الجالية الهندية بالمولد النبوي في الفجيرة التي تقام ضمن فعاليات المهرجان.

وأقيمت فعاليات المهرجان بمجمع زايد الرياضي بحضور جماهيري كبير.

و قدم البخاري شرحا لقصيدة البُردة فيما قدمت الفرقة الهندية ابتهالات دينية بالمناسبة.

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