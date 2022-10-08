الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال الفترة من الأحد إلى الخميس على النحو التالي:

الأحد
الطقس: رطب مع احتمال تشكل  ضباب أو ضباب خفيف  صباحاً على بعض المناطق الغربية - صحو بوجه عام  -  تظهر السحب على بعض المناطق الشرقية والغربية بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية و شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.
 البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الإثنين
الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف  صباحاً خاصة على بعض المناطق الغربية - صحو بوجه عام  -  تظهر السحب شرقاً بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية و شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.
 البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء
الطقس: ضباب أو ضباب خفيف  صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية - صحو بوجه عام -  تظهر السحب شرقاً بعد الظهر – انخفاض في درجات الحرارة.
 الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
 البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأربعاء
الطقس: ضباب أو ضباب خفيف  صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية - صحو بوجه عام -  تظهر السحب شرقاً بعد الظهر.
الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
 البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الخميس
الطقس: ضباب أو ضباب خفيف  صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية - صحو بوجه عام -  تظهر السحب شرقاً بعد الظهر.
الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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